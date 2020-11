Mois de l'économie sociale 2020 : Une solution pour une meilleure relance économique du Québec





MONTRÉAL, le 1er nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute officiellement le Mois de l'économie sociale. Profitant de cet événement, le Chantier de l'économie sociale ainsi que les 22 Pôles d'économie sociale de la province souhaitent lancer un message fort aux Québécois : l'économie sociale s'impose comme une solution pour une meilleure relance économique du Québec.

« La pandémie a contribué à révéler au grand jour les lacunes du système actuel et un nombre grandissant de personnes et d'organisations ont commencé à élever leurs voix pour exiger que la relance économique du Québec soit plus inclusive et plus durable. Cette relance doit notamment être axée sur la transformation, viser une qualité de vie décente pour tous, reconnaître la valeur du travail de chacun, mais surtout, donner à toutes les communautés les moyens de prendre en charge leur propre développement », souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale. « Alors que le Mois de l'économie sociale s'amorce, c'est un moment tout indiqué pour rappeler que l'entrepreneuriat collectif peut répondre efficacement à ces préoccupations ainsi qu'aux enjeux économiques modernes de la province ».

Une économie aux multiples visages

À l'heure actuelle, il y a déjà un mouvement fort d'entrepreneuriat collectif au Québec qui propose des solutions aux défis auxquels fait face la communauté, notamment dans des secteurs névralgiques durant cette crise sanitaire (service de proximité, services d'aide à domicile, CPE, centres de répit). Le Chantier et les Pôles auront justement comme objectif, tout au long du mois de novembre, de présenter ces humains qui oeuvrent chaque jour à faire la différence pour une économie plus saine au Québec.

Pour y arriver, l'édition 2020 du Mois de l'économie sociale s'articulera autour des cinq sous-thèmes qui caractérisent l'univers de l'économie sociale : 1) la durabilité, 2) la localité, 3) la prospérité, 4) l'inclusion et 5) la participation. Des intervenants spécialisés dans chacun de ces aspects seront ainsi présentés à la population et démontreront tout l'impact de l'entrepreneuriat collectif.

« Les cinq sous-thèmes présentés cette année sont des volets fondamentaux de l'entrepreneuriat collectif », rajoute Mme Alain. « Le respect de l'environnement, la proximité avec les communautés, la prospérité économique au profit des collectivités, la promotion de la diversité, la mise en oeuvre d'une gestion démocratique : ce sont quelques-uns des nombreux aspects propres à l'économie sociale que nous mettrons en lumière au cours des prochaines semaines et qui démontreront clairement comment cette économie contribue à la qualité de vie dans les communautés et surtout plus humaine ».

Pour aider la population et les futur.e.s entrepreneur.e.s à en savoir plus sur ces sous-thèmes et à les démystifier, des pages spécifiques à chacun d'entre eux ont été créées sur le site web de l'événement : www.mois-es.com. On y retrouve notamment des informations personnalisées, tels que des portraits d'entreprises ainsi que des informations sur la tenue d'événements.

Des activités offertes à travers la province

Les différents Pôles d'économie sociale oeuvrant dans toutes les régions du Québec organiseront également une variété d'activités pour sensibiliser la population à l'économie sociale, en plus d'outiller les personnes qui oeuvrent en économie sociale ou qui ont de l'intérêt envers l'entrepreneuriat collectif, notamment en les mettant en contact direct avec des spécialistes du milieu. Panels, midis-conférences, ateliers, webinaires et 5 à 7 ne sont que quelques exemples de la riche programmation prévue à l'occasion du Mois de l'économie sociale.

Pour connaître les activités à venir dans votre région, trouvez votre Pôle d'économie sociale au www.mois-es.com ou consultez la page Facebook du Mois de l'économie sociale.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives, mutuelles et organismes sans but lucratif) oeuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos des Pôles d'économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d'économie sociale sont entièrement dédiés au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteur privilégié sur les questions de l'économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire.

