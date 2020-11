L'Association des Pompiers de Montréal conclut une entente de principe avec l'administration de la ville de Montréal à l'égard de la convention collective des 2400 pompières et pompiers montréalais

En cette journée d'Halloween, le Syndicat des travailleuses et travailleurs uni-es de BAnQ-CSN (STTUBAnQ-CSN) a tenu une manifestation devant la Grande Bibliothèque afin de dénoncer les coupures d'heures qui touchent plus d'une vingtaine de...

Les travailleuses et travailleurs du secteur public en santé et en éducation affiliés à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) profitent de la fête d'Halloween pour rappeler au gouvernement qu'il est temps de conclure une...