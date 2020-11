IFIE2020 - Exploration et construction d'un nouveau modèle de développement pédagogique pour les 30 prochaines années





Les 16 et 17 octobre, le 7e Forum international de l'industrie et de l'enseignement (IFIE) s'est tenu à Zhumadian, organisé par le National Center for Schooling Development Programme (CSDP), l'Association chinoise de l'enseignement professionnel, la Société chinoise pour l'enseignement technique et professionnel, et l'Association universitaire des sciences appliquées, avec le soutien des autorités municipales de Zhumadian et de l'université de Huanghuai. Plus de 100 médias et plus de 557 0000 personnes ont pris part à l'événement.

Cinq conférenciers ont pris la parole au sujet de la promotion de la nouvelle mission pédagogique: Hao Mingjin, Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (vice-président du conseil); Sun Yao, ministre adjoint de l'Éducation; Lu Xin, président du conseil de la Société chinoise de l'enseignement technique et professionnel; Zhang Li, secrétaire général du Conseil consultatif national de l'enseignement; et Chen Feng, directeur du CSDP.

Trois conférenciers ont fait part de leur expertise en matière de révolution numérique et intelligente, de planification pédagogique de haute qualité, et d'accélération de la réforme du système de gouvernance pédagogique: Zhang Duanhong, directeur adjoint et professeur associé du Centre de recherche universitaire de l'université de Tongji; Liu Zhimin, directeur du département de l'innovation et du développement du CSDP; et Li Lingzhi, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme.

Éducation de base

Deux conférenciers ont pris la parole au sujet de l'histoire et de l'avenir de l'enseignement de base, et de l'enseignement professionnel postuniversitaire: Xie Li, directeur adjoint du département de l'enseignement professionnel et pour adultes du ministère de l'Éducation; et Guan Zhiwei, vice-président de l'université allemande Tianjin Sino de technologie appliquée.

Quatre conférenciers ont ensuite abordé la question de la formation universitaire professionnelle via l'intégration des acteurs industriels et éducatifs: Luo Lin, doyen adjoint de l'Institut de Pékin de l'innovation collaborative; Xue Qikun, académicien de l'Académie chinoise des sciences, vice-président de l'université de Tsinghua; Tang Zhenghua, président de l'Institut technologique de Changzhou; et Liu Xianxing, président de l'université de Huanghuai.

Coopération pédagogique post-épidémique

Ce forum a abordé la sujet du réseau international de l'enseignement de technologie appliquée et de l'internationalisation. Les trois conférenciers ayant traité ce thème sont David Cardwell, vice-président de l'université de Cambridge; Carita Prokki, directrice du TAMK Enseignement continu et Éduction internationale; et Meng Qingguo, président de l'Association universitaire des sciences appliquées (AUAS).

Intégration des acteurs industriels et pédagogiques

Ce forum a fait la promotion de la numérisation et de la transformation de l'enseignement axée sur l'industrie dans une région défavorisée.

Le CSDP, China Baowu, China Electronics, China Southern Airline, JD.COM et China Haier ont signé un accord de coopération. CHEN Ximing, membre du Comité du parti et directeur général adjoint de China Electronics, et Jiang Yaodong, vice-président de JD.COM ont présenté ce projet prometteur.

En parallèle, le CSDP et l'Association chinoise des PME, PERA GLOBAL, des universités, et le gouvernement ont lancé le programme de partenariat universitaire écologique pour aider les entreprises, les établissements du second cycle et les institutions pédagogiques dans le domaine de la transformation numérique.

Le CSDP a également lancé la stratégie Enseignement pour la sagesse et le plan Cofréquence, et organisé une cérémonie de dons pour optimiser la 5G et l'intelligence numérique et pour encourager les entreprises à prendre part à la réduction de la pauvreté et à la promotion de l'intelligence.

