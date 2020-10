Avis de rappel d'aliments - Certaines barres Isalean de la marque Isagenix pourraient être dangereuses en raison d'un enrichissement de vitamines excédentaires

« Alors que la recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où la maladie se propage ainsi que ses répercussions...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 064 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 106 016. Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total de 6 246. De ces 15 décès,...

Veracyte, Inc., a annoncé aujourd'hui que les conclusions de la première étude d'évaluation des conducteurs moléculaires qui fondent les tests génomiques pronostiques du cancer du sein ont été publiées dans le Journal of Clinical Oncology (JCO). Les...