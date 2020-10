Le comité du prix Zayed pour la fraternité humaine rencontre le Pape





ABU DHABI, EAU, 31 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le comité du prix Zayed pour la fraternité humaine (ZAHF) a été reçu aujourd'hui par Sa Sainteté le Pape, après le premier lancement ouvert pour les candidatures de la deuxième édition du prix Zayed, le lundi 19 octobre.

Au cours de la réunion, le Pape François a accueilli les membres du comité et a souligné l'importance de leur rôle et de leur mission en tant que juges impartiaux et indépendants. Le Pape a également encouragé les membres à identifier des personnes méritantes dont l'action a été bénéfique pour l'humanité et dont l'engagement ne faiblira pas après la réception du prix.

Sa Sainteté a conclu : « J'ai partagé du pain avec mon frère, le Grand Imam Al-Tayeb, et je veux que vous aidiez l'humanité, avec le comité, à partager du pain. Je prierai pour vous et j'espère que vous prierez pour moi. »

En remerciant le Pape de les avoir reçus, les membres du comité ont salué le soutien du Saint-Père aux objectifs du comité, qui sont liés aux principes du Document sur la fraternité humaine. Ils ont également salué l'action du Grand Imam et de Sa Sainteté qui, en signant le Document à Abu Dhabi, l'année dernière, ont insufflé une énergie planétaire en faveur de la fraternité. En reconnaissance de cet événement historique, le pape et le grand imam d'Al-Azhar sont devenus les premiers récipiendaires honoraires du prix.

Organisée par le haut-comité pour la fraternité humaine (HCHF), la visite d'aujourd'hui met en lumière l'ambition commune du prix et les liens fondamentaux avec le Document sur la Fraternité Humaine et les principes qu'il promeut.

Avant leur audience avec le Pape François, le comité a tenu hier, à Rome, sa réunion inaugurale de 2021. Ces réunions régulières, qui se tiennent tous les quinze jours, ont lieu tout au long de la phase de soumission afin de discuter des candidatures reçues.

Le comité de cinq personnes et le secrétaire général du HCHF constituent un organisme indépendant et neutre, nommé par le HCHF. Ces personnes sont les suivantes :

Son Excellence Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine

Son Excellence Muhammad Jusuf Kalla, ancien vice-président de la République d'Indonésie

La très honorable Michaëlle Jean, 27 e gouverneure générale et commandante en chef du Canada

gouverneure générale et commandante en chef du Le cardinal Dominique Mamberti, préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique

Adama Dieng, ancien conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide

Juge Mohamed Abdel Salam , secrétaire général du HCHF

La phase de nomination se déroulera du 19 octobre 2020 au 1er décembre 2020, et la cérémonie de remise des prix aura lieu le 4 février 2021.

