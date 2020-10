La Nation Huronne-Wendat a élu Rémy Vincent en tant que son nouveau Grand Chef





WENDAKE, QC, le 31 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Hier, la Nation Huronne-Wendat a élu un nouveau Grand Chef : Rémy Vincent.

Ce sont plus de 2000 membres en âge de voter qui se sont prévalus de leur droit cette année lors de cette élection décisive, bousculée par la pandémie COVID-19, qui a forcé plusieurs Wendat à voter par la poste. D'autres se sont rendus aux urnes à Wendake où ils ont pu voter dans le respect des mesures sanitaires. Le nouveau Grand Chef Rémy Vincent a d'ailleurs tenu à remercier tous les électeurs de même que l'ensemble du personnel d'élection qui a oeuvré à desservir la démocratie ces dernières semaines.

Le nouveau Grand Chef Rémy Vincent a, tout au long de sa campagne, proposé un changement et une nouvelle approche qui se veut plus transparente et plus collaborative au sein de la Nation. On sentait depuis un moment un appétit pour ce virage qui impliquera davantage tous les Wendat dans l'avenir de la Nation. Manifestement ce vent de changement était réel.

Fier père de famille et Wendat âgé de 47 ans, le nouveau Grand Chef Rémy Vincent est impliqué depuis toujours dans la Communauté et a d'ailleurs siégé au cours des deux dernières années à titre de Chef familial au sein du Conseil de la Nation Huronne-Wendat (CNHW). Étant en première ligne sur l'ensemble des dossiers de la Nation, il a investi beaucoup d'énergie, notamment en tant que :

Responsable de l'École Wahta' et des services éducatifs

Responsable des Loisirs et des Activités communautaires, avec la Maison des jeunes

Responsable et porte-parole de la Jeunesse

Membre du comité stratégique de la défense et de l'affirmation des droits ancestraux et issus du traité sur le Nionwentsïo

Membre du comité des directeurs

Fort de sa formation en foresterie, de son parcours comme entrepreneur et de son expérience à la table du Conseil, le nouveau Grand Chef Rémy Vincent a déployé un programme qui met l'emphase sur huit dossiers prioritaires pour la Nation, qui représentent des défis importants :

La défense du territoire

Le développement économique

La gestion des terres et des terres désignées de Wendake-Est

L'amélioration des communications internes et externes au sein du CNHW et avec l'ensemble des membres de la Nation

Les finances et la fiscalité

L'éducation

Le patrimoine, la culture et la revitalisation de la langue Wendat

Selon le code électoral du CNHW, les chefs familiaux et le Grand Chef sont nommés pour des mandats de quatre ans. Selon ce même code, la prise de fonctions est immédiate suite aux résultats de l'élection. Le nouveau Grand Chef Rémy Vincent félicite donc les élus de cette année...

Cercle familial Dumont/Savard/Sioui : Jean-Mathieu Sioui

Cercle familial Gros-Louis/Rock/Duchesneau : Carlo Gros-Louis

Cercle familial Picard/Lainé : Stéphane B. Picard

Cercle familial Sioui : Daniel Sioui

... et est d'ores et déjà à l'oeuvre pour assurer une transition professionnelle et respectueuse de tous.

