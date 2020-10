/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation des travailleuses et travailleurs du secteur public devant le bureau du premier ministre : « On ne vit pas dans un monde de licornes »/





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs du secteur public en santé et en éducation affiliés à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) profitent de la fête d'Halloween pour rappeler au gouvernement qu'il est temps de conclure la négociation du secteur public. Ce n'est pas par la pensée magique et en vivant dans un monde imaginaire que les conditions salariales et d'exercice d'emploi des travailleuses et travailleurs de l'État vont s'améliorer. Les représentants des médias sont invités à couvrir cet événement qui se déroulera dans une ambiance festive.

Les travailleuses et travailleurs sont épuisés et veulent mettre cette négociation derrière eux pour se concentrer à la lutte contre la COVID-19. La réalité c'est que les travailleuses et travailleurs qui éduquent nos enfants, qui prennent soin de nos malades, de nos personnes âgées et qui assurent la bonne marche de nos réseaux en ont assez. Ils veulent du concret et cela passe par une nouvelle convention collective de travail.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation des travailleuses et travailleurs du secteur public FTQ



Date : samedi 31 octobre 2020



Heure : 13 h 30



Où : Bureau du premier ministre du Québec à Montréal

770, rue Sherbrooke Ouest, Montréal



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ;

Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec;

Sylvie Nelson, présidente du SQEES-298;

Pierrick Choinière-Lapointe, directeur exécutif du SEPB;

Raymond Larcher, président de l'UES 800

Une table et une tente sanitaires seront installées devant l'édifice. Produits désinfectants et masques seront disponibles afin d'assurer le respect des mesures sanitaires. Les participants et participantes doivent également s'assurer de maintenir la distanciation sociale recommandée par la santé publique.

Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :

Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 36?155,49 $?;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28?490,15 $?;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 6,2 %?;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 %?;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 43,2 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800).

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 31 octobre 2020 à 06:00 et diffusé par :