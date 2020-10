Bennett Goodman et Avi Kalichstein lancent Hunter Point Capital pour investir dans des gestionnaires d'investissements alternatifs





Bennett Goodman et Avi Kalichstein annoncent ce jour la création de Hunter Point Capital LP ("HPC"), une société d'investissement indépendante à la recherche de prises de participation minoritaires dans des gestionnaires d'actifs alternatifs du marché intermédiaire. Dans le cadre de ce lancement, HPC a établi un partenariat stratégique avec un groupe d'acteurs phares associés à Jacob Rothschild.

"Je suis ravi d'entamer cette nouvelle phase de ma carrière avec une équipe aussi formidable. Notre partenariat HPC a pour objectif de tirer parti de notre expertise commune en tant qu'investisseurs et créateurs d'entreprise afin de mettre sur pied la prochaine génération de franchises dans le secteur de l'investissement", déclare M. Goodman. "Nous voulons aider les associés généraux à atteindre leurs objectifs commerciaux à long terme avec une rapidité et une confiance accrues."

"L'approche fondatrice de Hunter Point Capital repose sur l'excellence d'investissement. Nous recherchons des dirigeants présentant des bilans éprouvés, et qui tireront parti d'un partenariat stratégique à fort impact", déclare M. Kalichstein. "Il existe un écosystème en pleine expansion de sociétés de gestion d'investissement hautement performantes. La mission de HPC est de les accompagner en leur apportant des capacités exclusives, qui sont bien souvent l'apanage des plus grandes plateformes internationales."

Basé à New York, HPC se veut être l'accélérateur de croissance des gestionnaires d'actifs alternatifs en leur fournissant des capacités à valeur ajoutée, notamment des conseils stratégiques, la formation de capital de commandite et d'autres services d'optimisation d'entreprise. HPC cible les gestionnaires évoluant dans les stratégies de capitaux privés, de crédit, d'immobilier et d'infrastructures en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Bennett Goodman occupera la fonction de président exécutif du conseil de HPC et Avi Kalichstein celle de CEO de la société. M. Goodman a plus de 35 années d'expérience acquise dans un large éventail de stratégies d'investissement. Il a cofondé et développé GSO Capital Partners, une des plateformes de crédit parmi les plus importantes et performantes au monde, qui gère aujourd'hui plus de 125 milliards de dollars d'actifs en tant que division crédit de The Blackstone Group. M. Kalichstein rejoint HPC avec près de 25 ans d'expérience dans les investissements internationaux. Il occupait dernièrement le poste d'administrateur principal d'Easterly Partners Group, qui se spécialise dans l'investissement et le développement de gestionnaires d'actifs. Il occupait précédemment le poste de directeur général de J.C. Flowers & Co. et a débuté sa carrière chez Goldman Sachs.

MM. Goodman et Kalichstein seront rejoints par Michael Arpey au poste de président. Il occupait dernièrement la fonction de responsable mondial des relations avec les investisseurs et de membre du comité de direction de The Carlyle Group, à la tête d'une équipe qui a levé 200 milliards de dollars de capital de commandite couvrant diverses stratégies de marchés privés.

L'équipe de direction exécutive de HPC est constituée de:

Rex Chung, chef de la formation de capital, ancien responsable de la clientèle et des partenaires, Asie, chez KKR & Co. Inc., une fonction dans laquelle il a participé à la levée de plus de 20 milliards de dollars en capital de commandite.

Debra Bricker, directrice financière, ancienne directrice financière de Harvest Partners.

Mariska Richards, conseillère générale, intégrera HPC en janvier 2021. Elle occupe actuellement la fonction de corporate partner dans l'activité capitaux privés d'un grand cabinet d'avocats international.

Le siège de la société se trouve actuellement au 412 W. 15th Street, New York, NY 10011, États-Unis.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter https://www.hunterpointcapital.com/. Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter info@hunterpointcapital.com.

À propos de Hunter Point Capital, LLC

Hunter Point Capital (HPC) est une société d'investissement indépendante à la recherche de prises de participation minoritaires dans des gestionnaires d'actifs alternatifs du marché intermédiaire évoluant dans les stratégies de capitaux privés, de crédit, d'immobilier et d'infrastructures. Lancé en 2020 et basé à New York, HPC fournit à ses partenaires des capacités à valeur ajoutée, notamment des conseils stratégiques, la formation de capital de commandite, et d'autres services d'optimisation d'entreprise. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.hunterpointcapital.com/

