Homestead Capital clôture son Fund III en respectant les objectifs fixés et dépasse les 1 milliard USD en actifs sous gestion cumulés





Homestead Capital USA LLC (« Homestead»), une société de capital-investissement investissant dans des terres agricoles aux États-Unis, vient de procéder à la clôture définitive de son troisième fonds, Homestead Capital USA Farmland Fund III, LP (« Fund III »), avec 596 millions USD en engagements de capitaux. Avec ces engagements supplémentaires, la société a dépassé le milliard de dollars d'actifs sous gestion dans ses trois fonds.

« Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons et de cette opportunité qui nous est offerte d'investir au nom de notre large éventail d'investisseurs existants et nouveaux », a déclaré Dan Little, co-fondateur et co-PDG de Homestead. « Nous sommes honorés de la confiance que nos commanditaires placent en nous en tant qu'investisseurs. Le Fund III témoigne de notre capacité à générer des résultats d'investissement positifs et à agir en tant que gérants à long terme du capital de nos commanditaires. »

« Le marché des terres agricoles aux États-Unis continue de traverser une période de transition, qui offre de nombreuses opportunités intéressantes d'investissement », a confié pour sa part Gabe Santos, l'autre co-fondateur et co-PDG de Homestead. « Notre stratégie est particulièrement adaptée pour créer de la valeur et nous nous appuyons sur l'utilisation de nos réseaux locaux et sur notre expertise pour approvisionner les fermes et les améliorer, tout en préservant leur santé à long terme grâce à nos pratiques de gestion durable des exploitations. »

De la même manière que le Homestead Capital USA Farmland Fund II, L.P., le Fund III se concentrera exclusivement sur les opportunités d'investissement dans les cultures en rangs et les cultures permanentes dans les régions américaines de l'Ouest montagneux, du Pacifique, du Midwest et du Delta du Mississipi.

« Nous nous sommes concentrés sur la constitution d'une équipe et d'une organisation de classe mondiale qui soit positionnée au mieux pour générer des rendements attrayants ajustés au risque à partir de nos investissements dans des terres agricoles. Bien que notre équipe de base se soit agrandie depuis la création de Homestead en 2012, notre engagement en faveur d'investissements disciplinés et à valeur ajoutée soutenus par une présence locale est resté le même », a ajouté M. Santos. « Nous sommes ravis de constater que le rôle crucial que jouent les terres agricoles dans un portefeuille diversifié est de plus en plus reconnu, en particulier dans un environnement macroéconomique caractérisé par de faibles rendements, une forte volatilité et une attention renouvelée à la durabilité environnementale », a conclu M. Little.

Kirkland & Ellis LLP a représenté Homestead en tant que conseiller juridique du fonds.

À PROPOS DE HOMESTEAD CAPITAL

Homestead Capital est une société de capital-investissement qui investit dans les terres agricoles de l'Ouest montagneux, de la région du Pacifique, du Midwest et du Delta du Mississipi aux États-Unis. Basée à San Francisco, en Californie, avec des bureaux dans l'Idaho, l'Illinois et l'Arkansas, Homestead possède une plateforme d'investissement verticalement intégrée conduite par une équipe de professionnels bénéficiant d'une grande expérience agricole et financière dans les domaines de l'investissement, de la gestion des fermes, de l'acquisition de fermes, de la construction de portefeuille et de la gestion des risques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 octobre 2020 à 00:30 et diffusé par :