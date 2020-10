Dépôt du rapport trimestriel (Formulaire 10-Q) par Bank of America auprès de la SEC





Aujourd'hui, Bank of America Corporation (la « Corporation ») a informé ses actionnaires que son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 avait été déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission, « SEC ») le 30 octobre 2020.

L'ensemble des documents déposés auprès de la SEC est disponible sur le site Internet de Bank of America à l'adresse : http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

La SEC gère un site Internet permettant d'accéder aux rapports, circulaires de sollicitation de procurations et autres informations au sujet des émetteurs des documents déposés par voie électronique auprès de celle-ci. Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique en accédant au site Internet de la SEC à l'adresse : http://www.sec.gov. Une copie du rapport déposé sera également mise à disposition sur le site Internet de l'Instance britannique en charge du stockage centralisé des informations réglementées (National Storage Mechanism, NSM) à l'adresse : https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.

