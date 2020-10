Avis aux médias ? La Fondation Asie Pacifique du Canada est sur le point de lancer la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud





TORONTO, 30 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) lancera la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud le mardi 3 novembre 2020, à laquelle prendront part l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et la coprésidente de la mission, Songyee Yoon, Ph. D., présidente de NCSOFT et PDG de NCWEST.



La conférence virtuelle de deux jours mettra en vedette des dirigeantes sud-coréennes et canadiennes du monde des affaires, du gouvernement et de la technologie, ainsi que des séances de présentation d'entreprises par les déléguées afin de mettre en valeur l'innovation canadienne dirigée par des femmes.

Date : Mardi 3 novembre 2020.

Heure : 19 h (HNE); 9 h (KST [Corée du Sud]).

Remarques :

La conférence de deux jours est ouverte aux médias, et des entrevues individuelles avec les dirigeantes de mission et certaines déléguées seront organisées sur demande.

Les représentants des médias doivent s'inscrire en cliquant sur ce lien, puis se connecter au plus tard à 18 h 45 (HNE) le mardi 3 novembre 2020.

Personnes-ressources :

Renseignements :

A.W. Lee, gestionnaire de programme

Stratégie de croissance pour la diversité et l'inclusion pour les femmes entrepreneurs en Asie Pacifique

Fondation Asie Pacifique du Canada

a.w.lee@asiapacific.ca

Médias :

Michael Roberts, directeur de la communication

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

