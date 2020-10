Communiqué En Bref du 30 octobre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

RAPPEL : Mobilité Montréal et ses partenaires déploieront une nouvelle série de mesures d'atténuation le 2 novembre prochain. Grâce à l'aménagement d'accotements sur autoroute, ce réseau transitoire permettra de desservir plusieurs secteurs, dont Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Laval, l'Ouest-de-l'île de Montréal, l'arrondissement Saint-Laurent et le centre-ville de Montréal.

Pour en savoir davantage, consultez le site web : mobilitemontreal.gouv.qc.ca/infomobiliterem/

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE (TOUTE LA FIN DE SEMAINE)

AUTOROUTE 15

A-15

Montréal

Direction NORD

À la fin du pont Samuel-De Champlain

Entre la sortie 58 (Île des Soeurs, A-10 OUEST / centre-ville) et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Ouest, entrée à la hauteur de la rue Lucien-L'Allier pour A-720 / R-136 OUEST et échangeur Turcot. Camions, via les rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest

De vendredi 22 h à samedi 5 h : en raison de la fermeture de l'A-10 OUEST à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), ajout au détour principal via la sortie 2, chemin des Moulins, les rues Riverside, Mill, Bridge et Wellington et boulevard Robert-Bourassa

Fermetures par défaut :

A-10 EST (Bonaventure) entre la sortie 4 ( boulevard Gaétan-Laberge ) et l'île des Soeurs



Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et l'accès A-15 SUD / pont Samuel-De Champlain / Île des Soeurs

) et l'île des Soeurs : via boulevard Gaétan-Laberge et l'accès A-15 SUD / pont / Île des Soeurs

Sur l'île des Soeurs, le chemin de la Pointe Nord / boulevard de l'Île-des-Soeurs entre le carrefour Alexander-Graham-Bell et Place du Commerce



Détour : faire demi-tour au carrefour, chemin de la Pointe Nord en direction est, rue Jacques-Le Ber et boulevard René-Lévesque

/ boulevard de l'Île-des-Soeurs entre le carrefour Alexander-Graham-Bell et Place du Commerce : faire demi-tour au carrefour, chemin de la en direction est, rue et boulevard René-Lévesque

Les entrées en provenance de l'Île des Soeurs, du boulevard Gaétan-Laberge, de l'avenue Atwater et du boulevard De La Vérendrye



Détour entrée boulevard Gaétan-Laberge : direction centre-ville, suivre le détour principal et direction Verdun , via les rues Gilberte-Dubé, Wellington et de l'Église et suivre le détour de l'entrée boulevard De La Vérendrye



Détour entrée avenue Atwater : suivre le détour de l'entrée du boulevard De La Vérendrye



Détour entrée du boulevard De La Vérendrye :

et du boulevard De La Vérendrye : direction centre-ville, suivre le détour principal et direction , via les rues Gilberte-Dubé, et de l'Église et suivre le détour de l'entrée boulevard De La Vérendrye : suivre le détour de l'entrée du boulevard De La Vérendrye :

Direction ouest, via les boulevards des Trinitaires et Angrignon nord, rue Saint-Patrick ouest, rue Clément, R- 138 EST et A-20 OUEST. Pour les usagers en direction nord / Laval , via A-20 EST et suivre le détour de la bretelle A-20 EST / A-15 NORD (voir ci-dessous)

et A-20 OUEST. Pour les usagers en direction nord / , via A-20 EST et suivre le détour de la bretelle A-20 EST / A-15 NORD (voir ci-dessous)



Direction est, via rue Saint-Patrick, rue Eadie, avenue de l'Église, boulevard De La Vérendrye et suivre détour précédent



Dans l' échangeur Turcot , les trois bretelles menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST (vers Lachine , Dorval ), à l'A-15 NORD (Décarie) et à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

, les trois bretelles menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST (vers , ), à l'A-15 NORD (Décarie) et à la R-136 / A- (centre-ville)

Dans l'échangeur Turcot, la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie)



Détour : via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST , sortie 3 (rue Guy) pour le boulevard René-Lévesque en direction ouest, entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et bretelle pour A-15 NORD

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR). Des travaux du groupe SSL et de KPH-Turcot s'inséreront dans cette fermeture

A-15

Montréal

Direction SUD

Entre l'échangeur Turcot (sortie 63-E) et l'entrée de l'avenue Atwater

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques et avenue Atwater sud

Échangeur Turcot

Fermetures par défaut

L'entrée de la rue Girouard



Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin de la Côte- Saint-Luc , A-15 SUD et suivre le détour principal



Camions : sur la rue Sherbrooke , en direction ouest via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte- Saint-Luc ou en direction est , via l'entrée pour l'A-15 NORD, faire demi-tour à la sortie 66 ( chemin de la Côte- Saint-Luc ) et A-15 SUD

: via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin de la Côte- , A-15 SUD et suivre le détour principal : sur la rue , en via avenue Girouard nord, rue de et chemin de la Côte- ou en , via l'entrée pour l'A-15 NORD, faire demi-tour à la sortie 66 ( ) et A-15 SUD

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )



Détour : via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST , sortie 3 ( rue Guy ) pour le boulevard René-Lévesque en direction ouest, entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et bretelle pour A-20 OUEST

, pont Honoré- , ) : via la bretelle pour la R-136 / A- , sortie 3 ( ) pour le boulevard René-Lévesque en direction ouest, entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et bretelle pour A-20 OUEST

La bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 SUD



Détour : suivre le détour principal via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST

: suivre le détour principal via la bretelle pour la R-136 / A-

La bretelle menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-15 SUD



Note : cette bretelle inclut les sorties pour la rue Saint-Jacques et le boulevard Pullman

Détour A-15 SUD : via la bretelle pour A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), A-20 EST et suivre détour de la bretelle A-20 EST / A-15 SUD



Détour Saint-Jacques / Pullman : à la sortie 65, via les liens menant à la rue Notre-Dame Ouest en direction est et boulevard Pullman

Note : cette bretelle inclut les sorties pour la rue et le boulevard Pullman : via la bretelle pour A-20 OUEST, faire demi-tour à la sortie 65 ( ), A-20 EST et suivre détour de la bretelle A-20 EST / A-15 SUD : à la sortie 65, via les liens menant à la rue Notre-Dame Ouest en direction est et boulevard Pullman

L'entrée du boulevard De La Vérendrye



Détour : via la rue Saint-Patrick et avenue Atwater . En direction ouest, faire demi-tour à la rue Drake

AUTRES FERMETURES - LONGUE DURÉE

Échangeur Turcot, la bretelle menant du boulevard Pullman

à la R-136 / A-720 EST (vers le centre-ville)

Montréal

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale. En direction ouest, via la rue Notre-Dame Ouest en direction est, Place-Saint-Henri et rue Saint-Jacques

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Samuel-De Champlain)

Entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

Direction EST

Entre la sortie 4 (entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'Île des Soeurs

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie et l'accès à A-15 SUD et pont Samuel-De Champlain

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction SUD

À la hauteur de l'A-40

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à lundi 5 h

A-20 / R-138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

La bretelle menant de l'A-20 OUEST à la R-138 OUEST / pont Honoré-Mercier

Fermeture complète, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement pour la rue Richmond, faire demi-tour à 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour la R-138 OUEST

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Direction OUEST

Entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : les entrées des boulevards Saint-Régis et des Sources à compter de 22 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour l'A-13 SUD et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-13 SUD, faire demi-tour à la sortie 3-E (A-520 EST) et A-13 NORD

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-40 EST à l'A-13 NORD / Laval

ÉCHANGEUR ANGRIGNON

De vendredi 22 h à lundi 5 h , fermeture de plusieurs liens dans l'échangeur Angrignon (A-20, boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Notre-Dame Ouest), notamment :

Dans la sortie 65 de l'A-20 OUEST, la voie de desserte en direction ouest donnant accès aux boulevards de Sainte-Anne-de-Bellevue et Montréal- Toronto

Détour : via les liens vers la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Dans la sortie 65 de l'A-20 EST, le lien en direction du boulevard Angrignon

Détour : via rue Notre-Dame Ouest en direction ouest, avenue Dollard sud, demi-tour vers rue Saint-Patrick est, rue Senkus et rue Cordner

BOULEVARD ANGRIGNON

Montréal

Direction NORD

Entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détours : via rue Saint-Patrick ouest, avenue Dollard nord et rue Notre-Dame

Vers A-20 EST : via rue Saint-Patrick est, boulevard Monk et rue Notre-Dame Ouest en direction ouest. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Patrick ouest, via rue Senkus, boulevard Newman et rue Irwin

En provenance rue Saint-Patrick est : via rue Irwin, boulevard Newman, rue Senkus et rue Saint-Patrick ouest.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

À Longueuil et à Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction NORD

Sur le pont de l'Île-Charron, enjambant le fleuve Saint-Laurent

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 SUD et faire demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne)

R-138

Entre Kahnawake et Montréal (arr. LaSalle)

Direction EST / vers Montréal

Sur le pont Honoré-Mercier, au-dessus du fleuve Saint-Laurent

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Note : inspection sur la portion provinciale du pont (MTQ)

AUTOROUTE 40 À SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire, Dorval

Direction EST

La sortie 55 (boulevard des Sources)

Fermeture de la sortie :

De vendredi 20 h à samedi midi

De samedi 20 h à dimanche midi

Détour : via la sortie 58 pour le boulevard Hymus et avenue Delmar

Note : samedi et dimanche, de 9 h à midi, fermeture de la voie de droite sur l'A-40 EST au niveau de la sortie

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour l'A-13 NORD / boulevard Gouin et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via le boulevard Pitfield, faire demi-tour à la rue Thimens, boulevard Pitfield sud et bretelle pour voie de desserte A-40 OUEST (et réseau municipal)

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

La bretelle menant de l'A-40 OUEST à l'A-13 SUD / Lachine . Détour : via la bretelle pour A-13 NORD, sortie 8 ( boulevard Henri-Bourassa ) et faire demi-tour à la rue Thimens

. Détour : via la bretelle pour A-13 NORD, sortie 8 ( ) et faire demi-tour à la rue Thimens

La bretelle menant de l'A-13 NORD à l'A-40 OUEST. Détour : via la bretelle pour voie de desserte A-40 EST, sortie pour boulevard de la Côte-Vertu Est, voie de desserte ouest et suivre le détour principal

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire, boulevard Viau) et l'entrée de l'avenue Christophe-Colomb

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 7 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain / Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées des boulevards Langelier, Lacordaire, Pie-IX et Saint-Michel et rue D'Iberville

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction OUEST (vers le centre-ville)

Entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, Port de Montréal) et la rue Wellington

Fermeture complète, de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détour : via chemin des Moulins et les rues Riverside, Mill, Bridge et Wellington

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

R-136 / A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : à compter de 21 h, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 OUEST Bonaventure

RUE GINCE

Montréal

Au niveau de l'échangeur des Laurentides

Dans les DEUX directions

Entre la sortie pour la rue Charles-De La Tour et le boulevard Lebeau

Fermeture complète, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Détour : en direction ouest via rue Charles-De La Tour, rue Chabanel, boulevard de l'Acadie nord, rue de Port-Royal, rue Birnam, rue Sauvé / boulevard de la Côte-Vertu et boulevard Lebeau et en direction est via les boulevards Lebeau, de la Côte-Vertu et de L'Acadie

LAVAL

A-19 | AUTOROUTE PAPINEAU

Laval

Direction NORD

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard de la Concorde

Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 5 (boulevard de la Concorde). Détour via la sortie 7 (boulevard Saint-Martin)

LAURENTIDES - LANAUDIÈRE

R-117 | BOULEVARD LABELLE

Rosemère

Dans les DEUX directions

Sur le pont Bélair, enjambant la rivière Des Mille-Îles

Fermeture de 1 voie sur 2, de samedi 20 h et pour une période indéterminée

À partir de dimanche 5 h, restriction de charge à 5 tonnes pour tous les véhicules routiers

Détour : en direction nord à partir du boulevard de la Renaissance et en direction sud à partir de la R-344 (chemin de la Grande-Côte) et rejoindre l'A-15

Note : pour voir le communiqué

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-15 / A-930

Candiac

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-930 EST

Fermeture complète, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 44 (boulevard Montcalm), boulevard de l'Industrie et A-15 SUD

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Isidore, Châteauguay

Dans les DEUX directions

Entre les km 42 et 39

Circulation en alternance sur la chaussée est, 1 voie par direction, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : en direction ouest, la sortie 41 (boulevard Industriel). Détour via la sortie 38, boulevard Saint-Jean-Baptiste et A-30 EST

Note : pour les usagers en provenance de la R-207 et en direction A-30 OUEST, détour via A-30 EST, sortie 47 pour A-730 NORD et faire demi-tour à la sortie 2 (montée Saint-Régis)

R-201 | BOULEVARD MONSEIGNEUR-LANGLOIS

Salaberry-de-Valleyfield

Dans les DEUX directions

Entre le boulevard du Bord-de-l'Eau et la rue Léger, après la rivière Saint-Charles

Circulation à contresens, 1 voie par direction, de vendredi 21 h à samedi 8 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Carignan

Direction OUEST

Entre les km 19 et 17

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Note : les ponts d'étagement des chemins Salaberry et Bellerive au km 18

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Dans les DEUX directions

Entre les km 106 et 108, à la hauteur du chemin du Ruisseau Nord

Circulation à contresens sur la chaussée est, 1 voie par direction, de vendredi 22 h à samedi 9 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la montée Saint-Jean-Baptiste / chemin de l'Industrie pour l'A-20 OUEST. Détour sur le chemin de l'Industrie via l'entrée suivante (direction ouest) ou précédente (direction est)

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les deux directions

Entre le boulevard Kimber et la sortie 76 (R-116, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 9 h

R-112 / R-116

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la sortie 2 (boulevard Édouard)

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 20 h à lundi 3 h

BOULEVARD LEDUC

Brossard

Dans les DEUX directions

Entre l'A-10 et le boulevard Lapinière

Fermeture complète, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Détours : du côté ouest, via les boulevards du Quartier et Lapinière et du côté est (en direction nord) via rue Bergerac, avenue Broadway et les boulevards Milan et de Rome

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

