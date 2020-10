PROCAD dévoilera sa plate-forme GCVP de dernière génération dans le cadre de Code:n@xt





Le 11 novembre 2020, PROCAD lancera officiellement PRO.FILE next, sa plate-forme de dernière génération pour la gestion de produits. À 11h00 EST, 10h00 CET, cette plate-forme révolutionnaire basée sur le cloud et destinée à faciliter la transformation numérique des processus opérationnels sera présentée au public pour la première fois dans le cadre de Code:n@xt, un événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la transformation numérique, à l'information et à la gestion du cycle de vie des produits (GCVP).

Les directeurs généraux, les stratégistes, les responsables du développement et les développeurs de PROCAD se réuniront dans le cadre de Code:n@xt pour présenter la plate-forme PRO.FILE next, dont le code va transformer l'univers des logiciels de GCVP. L'événement, qui aura lieu en ligne, comprendra des sessions en petits groupes et une démonstration en direct du nouveau système. Les demandes actuelles du marché et les tendances de la transformation numérique seront examinées, et les participants auront la possibilité de discuter avec les experts de la Société.

Où commence la transformation numérique? Comment une plate-forme GCVP, en tant qu'architecture des données de produits, peut-elle s'y inscrire? Comment construire un double informationnel en tant que réplique numérique d'une machine? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles la première séance de groupe répondra.

L'événement sera consacré au travail au sein de structures et à l'établissement de connaissances sur la dépendance. La GCVP est beaucoup plus que la simple gestion des données relatives aux produits. Elle doit également inclure toutes les fonctionnalités habituelles d'un système de gestion des données, de manière à être l'unique source de vérité pour chacun et d'éliminer le risque de travailler à partir de versions obsolètes. Code:n@xt montrera aussi comment utiliser PRO.FILE next pour modéliser des processus de bout en bout, y compris la gestion des tâches. Enfin, l'approche sans code et la méthode de mise en oeuvre de PRO.FILE next feront l'objet d'un examen approfondi et des packages d'application des meilleures pratiques seront présentés.

Lors de cet événement exceptionnel d'une durée de deux heures organisé en ligne par PROCAD, des réponses seront également apportées aux questions suivantes : quelles sont les perspectives de la GCVP, quelles sont les fonctionnalités supplémentaires de PRO.FILE next, et pourquoi la GCVP devrait être au coeur de toute stratégie de transformation numérique. Les inscriptions à l'événement se font en ligne à l'adresse: www.pro-file.com/en/codenext/ .

À propos de PROCAD

PROCAD GmbH & Co. KG est un éditeur de logiciels allemand spécialisé dans les solutions de plate-forme pour la numérisation de la gestion du cycle de vie des produits et des documents dans les entreprises de taille moyenne et grande axées sur les produits. PROCAD s'est donné pour mission de faire réellement la différence en fournissant des stratégies de numérisation basées sur des solutions logicielles hautement configurables destinées à toutes les applications GCVP et ECM/DMStec (gestion de contenu/gestion de documents). Plus de 800 entreprises techniques font confiance aux logiciels de PROCAD pour répondre à leurs besoins en GCVP, gestion des données de produit et systèmes de gestion des documents.

