Jollibee demeure déterminé à servir un plus grand nombre de collectivités grâce à l'ouverture de six nouveaux restaurants en Amérique du Nord





Les nouveaux établissements s'inscrivent dans la croissance rapide soutenue de la marque partout aux États-Unis et au Canada.

WEST COVINA, Californie, le 30 oct. 2020 /CNW/ - La chaîne populaire de restauration rapide Jollibee poursuit son expansion dynamique en Amérique du Nord avec six nouvelles ouvertures de restaurants aux États-Unis et au Canada . Plus tôt ce mois-ci, Jollibee a ouvert des succursales à Brampton, en Ontario, et au Kingsway Mall à Edmonton, en Alberta. Avant la fin de l'année, la marque ouvrira trois nouveaux restaurants aux États-Unis, à Houston, au Texas, à Delano et Torrance, en Californie, ainsi qu'une nouvelle succursale canadienne à Scarborough, en Ontario.

L'ouverture de ces six nouveaux restaurants illustre les progrès continus de la marque dans sa mission d'atteindre 300 restaurants en Amérique du Nord d'ici 2024. Les trois nouveaux établissements au Texas et en Californie feront passer le nombre total de restaurants Jollibee aux États-Unis à 48, tandis que les trois nouveaux emplacements au Canada feront passer le nombre total à 13 au pays.

Au cours de la pandémie, Jollibee a ouvert en toute sécurité et avec succès 12 restaurants en Amérique du Nord en 2020, notamment au Texas, en Illinois, au New Jersey et au Nevada.

« La vigueur de nos activités en Amérique du Nord pendant la pandémie et l'appel soutenu de nos clients à ouvrir de nouveaux établissements sont la preuve que les gens recherchent plus que jamais des aliments délicieux qui peuvent leur apporter du réconfort en ces temps difficiles », a déclaré Maribeth Dela Cruz, présidente de Jollibee Group North America, Philippine Brands. L'ouverture de chacun de ces nouveaux restaurants a lieu dans des villes où nous avons constaté une réponse sans cesse positive aux établissements Jollibee existants dans la région. Le soutien indéfectible de nos clients en cette période difficile nous donne confiance en notre expansion continue dans ces régions clés, la sécurité de nos clients et de l'équipe du restaurant demeurant toujours notre priorité. »

Avec l'ouverture de chaque nouvel établissement, Jollibee veut continuer à servir ses clients existants ainsi qu'à présenter à de nouveaux publics ses produits les plus populaires et leur offrir le service convivial pour lequel la marque est reconnue.

Afin d'assurer un environnement sûr aux clients et aux employés de nos restaurants durant la pandémie de COVID-19, les salles à manger de tous nos établissements resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Chaque succursale proposera un éventail d'options pour la réception de la nourriture, y compris des services d'appel à l'avance et de cueillette, des mets à emporter, des services à l'auto et des services de livraison.

Le nouveau restaurant de Houston, situé au 13347, Westheimer Road, marque le troisième emplacement de Jollibee dans la grande région de Houston, à la suite de l'ouverture d'une succursale à Missouri City au cours de l'été. Le nouveau restaurant, qui est situé dans une zone de vente au détail importante, est un élément clé de l'expansion de Jollibee au Texas.

Entre-temps, Jollibee Delano, situé au 491, Woollomes Ave, Suite 101, Delano, CA, et Jollibee Torrance, situé au 20100, Hawthorne Blvd, Torrance, CA, seront les tout derniers établissements de la marque en Californie, laquelle possède le plus grand réseau de restaurants au pays.

Enfin, la nouvelle succursale de Scarborough, au 1900, avenue Eglington Est, Unité 4 à Scarborough, en Ontario, est idéalement située dans le quartier commercial du Golden Mile, desservant les acheteurs qui ont besoin d'une pause et les clients des environs.

Chaque restaurant proposera aux clients fidèles leurs produits favoris, soit un mélange joyeux et unique de mets occidentaux réconfortants et de saveurs asiatiques à la fois appétissantes et fascinantes :

Chickenjoy (É.-U.) / Jolly Crispy Chicken ( Canada ) : Le poulet frit de renommée mondiale de Jollibee est délicatement pané à la main pour être croustillant à l'extérieur, tout en demeurant juteux à l'intérieur grâce à une marinade secrète. Il est accompagné d'une sauce salée et crémeuse dans laquelle on peut tremper chaque bouchée.

: Le poulet frit de renommée mondiale de Jollibee est délicatement pané à la main pour être croustillant à l'extérieur, tout en demeurant juteux à l'intérieur grâce à une marinade secrète. Il est accompagné d'une sauce salée et crémeuse dans laquelle on peut tremper chaque bouchée. Jolly Spaghetti : Du spaghetti? Dans un établissement de restauration rapide?! Vous avez bien lu. Ce plat, apprécié tant par les adultes que par les enfants, est accompagné d'une sauce sucrée et distinctive composée de tranches de jambon salé et de saucisses hot-dog, le tout garni d'une quantité généreuse de fromage râpé.

: Du spaghetti? Dans un établissement de restauration rapide?! Vous avez bien lu. Ce plat, apprécié tant par les adultes que par les enfants, est accompagné d'une sauce sucrée et distinctive composée de tranches de jambon salé et de saucisses hot-dog, le tout garni d'une quantité généreuse de fromage râpé. Tarte à la pêche et à la mangue : Ce dessert facile à déguster est servi dans une pochette qui tient dans la main, de sorte que vous n'échappiez jamais la délicieuse garniture faite de mangues philippines sucrées ou sa croûte légèrement croustillante.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir nos produits de marque à nos clients actuels et à de nouveaux clients dans nos marchés cibles dans chacun de ces nouveaux restaurants centralisés », a poursuivi Mme Dela Cruz. L'Amérique du Nord représente une importante occasion de croissance commerciale pour la marque, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre expansion aux États-Unis et au Canada durant les prochains mois et les prochaines années. »

Jollibee doit annoncer d'autres ouvertures de restaurants en Amérique du Nord au cours des prochains mois. Pour en savoir plus sur chacune des ouvertures à venir à l'automne et à l'hiver, consultez les pages Facebook de Jollibee USA et de Jollibee Canada , ainsi que les pages Instagram de Jollibee USA et de Jollibee Canada pour connaître les dates d'ouverture officielles et les heures d'ouverture des restaurants.

À propos de Jollibee

Jollibee est la plus grande chaîne de restauration rapide aux Philippines, exploitant un réseau philippin de plus de 1 400 établissements. La société, qui est un chef de file occupant une position dominante au sein du marché des Philippines, s'est engagée dans un ambitieux plan d'expansion internationale.

Elle compte plus de 240 succursales internationales, y compris aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong, à Macao, à Brunei, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Oman, au Koweït, à Bahreïn, en Italie et au Royaume-Uni.

En Amérique du Nord, Jollibee a ouvert son premier restaurant en 1998 à Daly City, en Californie. L'entreprise exploite maintenant 55 restaurants dans la région, 45 dans les états américains de l'Arizona, de la Californie, de la Floride, d'Hawaï, de l'Illinois, du Nevada, du New Jersey, de New York, du Texas, de Washington et de la Virginie, et 10 autres au Canada dans les provinces du Manitoba, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Technomic a régulièrement cité Jollibee parmi les 500 restaurants les plus prestigieux des États-Unis. L'entreprise a également été nommée « Multinational Corporation of the Year » par l'Asian Business League of Southern California en 2017 et « Corporation of the Year » par l'Asian Business Association en 2019.

À propos de Jollibee Group

Jollibee Group est l'une des sociétés de restauration asiatiques dont la croissance est la plus rapide au monde. Elle est présente dans 34 pays et compte plus de 5 800 établissements dans le monde, avec des succursales aux Philippines, aux États-Unis, au Canada, en République populaire de Chine (y compris Hong Kong et Macao), au Royaume-Uni, en Italie, au Vietnam, à Brunei, à Singapour, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Oman, au Koweït, à Bahreïn, en Indonésie, au Costa Rica, en Égypte, au Salvador, au Panama, en Malaisie, en Corée du Sud, au Japon et en Inde. Elle possède 8 marques en propriété exclusive (Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, Yonghe King, Hong Zhuang Yuan, Smashburger), 3 marques franchisées (Burger King et Panda Express aux Philippines et Dunkin' Donuts dans certains territoires de Chine), 80 % des marques The Coffee Bean et Tea Leaf, et 60 % du SuperFoods Group qui possède les marques Highlands Coffee et PHO24 Jollibee Group a également conclu une entente de coentreprise avec le Tim Ho Wan Group pour ouvrir et exploiter des restaurants Tim Ho Wan en Chine continentale.

Jollibee Group est un investisseur important dans Titan Dining LP, l'entité détentrice principale de Tim Ho Wan Pte. Ltd., et participe à une entreprise commerciale avec le chef primé Rick Bayless pour Tortazo, une entreprise de restauration d'inspiration mexicaine décontractée et rapide établie aux États-Unis.

Jollibee Group a été nommée la société philippine la plus admirée par l'Asian Wall Street Journal lors de huit années consécutives et a été honorée comme l'une des sociétés asiatiques faisant partie du palmarès « Fab 50 » établi par Forbes Asia Magazine.

Jollibee Group a développé des marques qui proposent des expériences culinaires agréables à ses clients du monde entier. Sa mission consiste à servir des mets délicieux et à propager le plaisir de manger.

