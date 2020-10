Début de la construction du plus long tunnel routier sous-marin au monde





Qingdao Conson Development commence les travaux de construction du deuxième tunnel de la baie de Jiaozhou

QINGDAO, Chine, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement de la construction du deuxième tunnel de la baie de Jiaozhou, qui sera aussi le plus long tunnel routier sous-marin au monde, s'est déroulée le 29 octobre dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao. Des dirigeants et des experts du gouvernement, du milieu universitaire, et de Qingdao Conson Development Group Co., Ltd. (ci-après « Qingdao Conson Development ») étaient présents.

Lors de la cérémonie, Wang Jianhui, le président de Qingdao Conson Development, a déclaré : « Le deuxième tunnel sous-marin de la baie de Jiaozhou optimisera la structure urbaine de la ville et renforcera la connexion entre l'est et l'ouest, permettant ainsi aux deux côtés du détroit de prospérer et de réduire la congestion routière. Grâce à des normes élevées de conception, de qualité de la construction et d'efficacité de gestion, Qingdao Conson Development se réjouit de contribuer à l'émergence de Qingdao en tant que ville ouverte, moderne, dynamique, tendance et internationale. »

Qingdao Conson Development a amorcé ses recherches préliminaires sur le deuxième tunnel sous-marin de la baie de Jiaozhou en 2012, mobilisant les plus grands experts chinois, dont l'universitaire Qian Qihu. Au total, quatre études de préfaisabilité et 15 études de faisabilité ont été réalisées. Qingdao Conson Development a commencé aujourd'hui la construction de ce qui deviendra le plus long tunnel routier sous-marin au monde.

Ce projet mise sur la coopération et l'innovation à l'échelle internationale pour propulser la conception et la construction de tunnels vers une nouvelle ère. L'équipe du projet doit surmonter plusieurs défis associés à la ventilation en tunnel, la prévention des catastrophes, la très haute pression de l'eau, le passage à travers des fractures à grande échelle et l'arrimage de boucliers de grand diamètre dans le cadre de la méthode d'exploitation par forage et sautage. Il s'agit d'une réalisation historique et d'un exploit majeur qui font de la Chine un leader en ingénierie de tunnels.

Le tunnel débutera à Huaihe East Road dans le West Coast New District, s'étendant le long de Liugongdao Road, et passant sous la baie de Jiaozhou avant de se terminer au port de Qingdao. Il reliera la côte Est, joignant ainsi efficacement les zones urbaines côtières de Qingdao. Il mesurera 15,89 km et comprendra six voies à deux sens. Il sera donc plus long que le tunnel de Ryfylke, en Norvège (14,3 km). La terre et la pierre excavées devraient atteindre les 8 millions de mètres cubes, dépassant le tunnel Seikan du Japon (5,2 millions de mètres cubes) et le tunnel de la Manche en Europe (4,8 millions de mètres cubes).

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction d'infrastructures chinoises de transport urbain à grande échelle qui appuient le développement économique du pays. Le deuxième tunnel sous-marin de la baie de Jiaozhou servira de référence internationale en matière de conception, de construction et d'exploitation des tunnels pour la prochaine décennie, ouvrant ainsi la voie à de futurs tunnels sous-marins en Chine et dans le monde entier. Il favorisera également le développement de la baie de Jiaozhou, améliorera la compétitivité globale de la péninsule de Jiaodong et fera de Qingdao une ville côtière de classe mondiale dans le cadre du projet de nouvelle route maritime de la soie (initiative Une ceinture, une route) ».

À propos de Qingdao Conson Development

Le Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. a été créé en 2008 avec l'approbation du gouvernement municipal de Qingdao. En tant qu'entité étatique d'investissement en capital et d'exploitation, l'entreprise exploite des immobilisations et des actifs appartenant à l'État et elle mène des activités de financement des investissements, d'exploitation des immobilisations et de gestion des actifs, en misant sur l'adoption d'une stratégie de développement urbain, assumant la mission du développement urbain.

