INX est admise à la cote de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE)





INX Limited (« INX ») a annoncé aujourd'hui la demande d'admission de sa sécurité numérique, le jeton INX, à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (« CSE »). La demande d'admission à la cote est soumise à l'approbation de la CSE.

INX vient de lancer la première introduction en bourse (IPO) de l'épargne numérique enregistrée auprès de la SEC pour les investisseurs particuliers et institutionnels. INX a l'intention d'utiliser le produit net de l'IPO pour lancer une plateforme de négociation réglementée pour les actifs numériques et fournir de nouveaux instruments financiers de négociation et de levées de fonds aux entreprises en collaboration avec les bourses traditionnelles du monde entier. Le CSE est un adepte des titres numériques cotés en bourse et continue à oeuvrer pour la mise en place de services supplémentaires liés aux processus post-commerciaux de ces titres.

Richard Carleton, CEO du CSE, a déclaré que « le CSE travaille d'arrache-pied à la mise en place de solutions de cotation répondant aux besoins d'un environnement des marchés de capitaux en évolution rapide et de plus en plus numérisé. Les titres numériques représentent une évolution logique dans la construction, l'émission et la négociation des instruments d'investissement sur un marché réglementé. Il n'est pas surprenant que de nouvelles innovations de produits proviennent d'Israël, où esprit d'entreprise et leadership technique sont parfaitement adaptés à notre bourse ».

Shy Datika, co-fondateur et président d'INX, a déclaré que « les titres numériques représentent de nouvelles possibilités de négociations transfrontalières réglementées et de multicotation. C'est le début d'une nouvelle ère sur les marchés des capitaux où chaque titre coté peut être négocié sans problème sur plusieurs marchés boursiers, permettant ainsi un accès beaucoup plus étendu au capital et à la liquidité pour chaque actif négociable ».

À propos d'INX

INX a pour objectif de fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques, associant l'expertise des marchés traditionnels et une approche FinTech novatrice. INX est dirigée par une équipe expérimentée d'experts en affaires, en finance et en technologie de la blockchain, tous unis par une même vision qui repense le monde des marchés de capitaux en exploitant la technologie de la blockchain et une nouvelle approche réglementaire.

Déclarations prospectives

