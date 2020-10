Les familles canadiennes pourront bénéficier de pratiques novatrices en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre d'un appel de propositions - Les propositions sont acceptées jusqu'au 3 décembre





GATINEAU, QC, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants évolue dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Il est nécessaire de cerner les pratiques et les solutions innovantes qui répondent mieux aux besoins des enfants et des familles pour améliorer la qualité des pratiques d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au profit des familles canadiennes.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel de propositions de projets novateurs qui visent à améliorer, à l'échelle canadienne, la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en favorisant l'adoption de pratiques de pointe. La priorité sera accordée aux projets qui répondent aux besoins des familles pendant la prochaine phase de la reprise après la pandémie.

Une attention particulière sera accordée aux projets qui font la promotion de la diversité culturelle et de l'inclusion ainsi qu'aux projets qui visent essentiellement les enfants et les familles qui ont des besoins particuliers en matière de garde d'enfants. Celles-ci comprennent les familles autochtones, les familles à faible revenu, les familles dont les enfants ont des capacités diverses, les familles de nouveaux arrivants, les familles monoparentales, les familles noires ou racialisées, les familles vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les familles dont les parents ont un horaire de travail atypique et les familles vivant dans des collectivités sous-desservies. Les projets qui soutiennent la prochaine génération de chefs de file, tels que les chercheurs, les praticiens et les fournisseurs de services seront également pris en compte.

Les organismes canadiens à but non lucratif, les instances provinciales et territoriales, les municipalités et les organismes autochtones sont invités à présenter une proposition d'ici le 3 décembre 2020, à 14 h, heure normale de l'Est.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à encourager et à financer les projets novateurs qui aident les enfants canadiens à prendre le meilleur départ possible dans la vie et à avoir une chance juste de réussir. Nous devons explorer de nouvelles idées et solutions quant à l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour répondre aux besoins divers et nouveaux des enfants canadiens et de leur famille. »

- Le ministre la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

La portée du projet peut être locale, régionale ou nationale et le projet doit cibler les besoins des enfants de moins de six ans et de leur famille.

Les organismes établis au Québec ne peuvent pas présenter une demande de financement dans le cadre de cet appel de propositions. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont en pourparlers pour s'assurer que des fonds sont disponibles pour des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Québec.

et le gouvernement du Québec sont en pourparlers pour s'assurer que des fonds sont disponibles pour des projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Québec. Des séances d'information virtuelles dans les deux langues officielles se tiendront les 12 et 17 novembre pour aider les organismes à présenter une demande. Les organismes qui souhaitent y prendre part doivent envoyer un courriel à NC-DGOP-POB-ELCC-AGJE-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca en précisant leur langue officielle de préférence, ainsi que toute demande de mesures d'adaptation.

Dans les budgets de 2016 et 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur 11 ans en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. De cette somme, 100 millions de dollars ont été alloués à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

