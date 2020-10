Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Bedford





BEDFORD, NS, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, de Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, de Jack Graham, PDG du Centre de tennis de l'Atlantique et président du conseil d'administration du Centre de tennis de l'Atlantique, et de Derrick Rowe, ancien président du conseil d'administration de Tennis Canada.

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est nécessaire, en particulier lorsque les participants ne sont pas en mesure de maintenir une distance physique. Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester chez vous si vous présentez l'un des symptômes énumérés dans le site qui suit : https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-and-testing/fr/.

Date : Lundi 2 novembre 2020

Heure : 12 h 30 HNA



Lieu : Centre de tennis de l'Atlantique

50 Verdi Drive (près de Bedford Commons)

Bedford (Nouvelle-Écosse)

