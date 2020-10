Le gouvernement du Canada annonce un plan pour favoriser la reprise économique à l'aide de l'immigration





OTTAWA, le 30 oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a déposé aujourd'hui le plan des niveaux d'immigration de 2021-2023, qui ouvre la voie à une augmentation responsable des cibles d'immigration afin d'aider l'économie canadienne à reprendre à la suite de la COVID-19, de stimuler la croissance future et de créer des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.



La pandémie a mis en évidence la contribution des immigrants au bien-être de nos communautés et dans tous les secteurs de l'économie. Notre système de soins de santé a besoin des immigrants pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. D'autres industries, telles que les entreprises de technologies de l'information ainsi que nos agriculteurs et producteurs, ont également besoin du talent des nouveaux arrivants pour maintenir leurs chaînes d'approvisionnement, développer leurs activités et, ainsi, créer davantage d'emplois pour les Canadiens

Bien qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ait continué à accepter et à traiter des demandes tout au long de la pandémie, les restrictions de voyage mondiales et les contraintes de capacité ont conduit à un déficit d'admissions au cours des derniers mois. Afin de compenser le manque à gagner et de s'assurer que le Canada dispose des travailleurs dont il a besoin pour remédier aux pénuries critiques dans le marché du travail et demeurer compétitif sur la scène mondiale, le plan des niveaux de 2021 à 2023 vise à continuer d'accueillir des immigrants à un rythme d'environ 1 % de la population du Canada, y compris 401?000 résidents permanents en 2021, 411?000 en 2022 et 421?000 en 2023. Le plan précédent fixait les objectifs à 351?000 en 2021 et à 361?000 en 2022.



La santé et la sécurité des Canadiens demeurent nos priorités absolues. Le Canada a renforcé le dépistage de la santé à la frontière ainsi que la surveillance et l'application de la loi et continuera de suivre de près les conseils des responsables de la santé publique dans le cadre de l'accueil des nouveaux arrivants.

Ce plan pluriannuel des niveaux reconnaît l'importance de la réunification des familles et l'engagement pris par le Canada à l'échelle mondiale de protéger les personnes les plus à risque au moyen de la réinstallation de réfugiés.

Les principaux éléments du plan sont les suivants :

augmentation du nombre d'admissions sur les 3 années visées par le plan afin de combler le déficit en 2020;

accent mis sur la croissance économique, avec environ 60 % des admissions qui se situeront dans la catégorie économique;

maintien de l'accent sur des approches novatrices et communautaires pour répondre aux besoins divers en matière de main-d'oeuvre et de population dans tout le pays;

engagement renouvelé à l'égard du renforcement des capacités et de la transformation numérique dans le système d'immigration du Canada pour appuyer les opérations et atténuer l'incidence de la COVID-19 sur le traitement, notamment sur le traitement des demandes;

attribution de points additionnels aux candidats francophones dans le cadre d'Entrée express afin de favoriser la croissance des communautés francophones hors Québec;

engagement à admettre jusqu'à 500 réfugiés au cours des deux prochaines années dans le cadre du Projet sur la voie d'accès à la mobilité économique, une approche novatrice qui aide les réfugiés qualifiés à demander la résidence permanente par les voies d'immigration économique existantes;

voie vers la résidence permanente pour les demandeurs d'asile admissibles qui ont travaillé en première ligne pour lutter contre la pandémie entre le 13 mars et le 14 août 2020, en fournissant des soins directs aux patients dans les établissements de soins de santé.

Le plan des niveaux d'immigration de 2021-2023 aidera à consolider la place du Canada parmi les premières destinations mondiales des personnes de talent en créant une base solide pour la croissance économique tout en permettant la réunification des membres des familles avec leurs proches et en remplissant les engagements humanitaires du Canada.

« L'immigration est essentielle pour nous permettre de traverser la pandémie, mais aussi pour notre reprise économique à court terme et notre croissance économique à long terme. Les Canadiens ont vu à quel point les nouveaux arrivants jouent un rôle démesuré dans nos hôpitaux et nos maisons de soins et nous aident à mettre du pain sur la table. Alors que nous envisageons la reprise, les nouveaux arrivants créent des emplois non seulement en donnant à nos entreprises les compétences dont elles ont besoin pour prospérer, mais aussi en créant eux-mêmes des entreprises. Notre plan aidera à remédier à certaines de nos pénuries de main-d'oeuvre les plus aiguës et à accroître notre population pour maintenir la compétitivité du Canada sur la scène mondiale. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les immigrants représentent 33 % de tous les propriétaires d'entreprise avec personnel rémunéré, et 25 % des travailleurs de notre secteur de la santé sont des immigrants.

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exige que le plan des niveaux soit déposé chaque année au Parlement.

Le plan des niveaux est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada, fixant des cibles et des fourchettes pour les admissions globales ainsi que pour chaque catégorie d'immigration.

Le plan des niveaux tient compte d'un dialogue étroit avec les représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que de recherches sur l'opinion publique et de consultations des intervenants.

Les Canadiens de tout le pays peuvent constater à quel point les communautés locales tirent profit des nouveaux arrivants grâce à la campagne L'immigration, ça compte d'IRCC.

tout le pays peuvent constater à quel point les communautés locales tirent profit des nouveaux arrivants grâce à la campagne L'immigration, ça compte d'IRCC. En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec fixe ses propres niveaux d'immigration.

