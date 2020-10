Lancement prévu du super VUS intelligent de Human Horizons au cours du premier semestre de 2021





YANCHENG, Chine, 30 oct. 2020 /CNW/ - Human Horizons, une importante société chinoise de recherche sur la mobilité intelligente et la conduite autonome, a annoncé que les premiers modèles en préproduction du super VUS HiPhi X ont commencé à sortir d'eux-mêmes de la chaîne de montage de l'usine à l'aide de la technologie AVP dont ils sont équipés. Le HiPhi X a été officiellement dévoilé au Salon de l'auto 2020 de Beijing en tant que premier véhicule à conduite autonome au monde à utiliser les technologies axées sur la 5G de communication à partir d'un véhicule vers un récepteur quelconque (VRX). Il allie innovation technique de pointe et luxe haut de gamme. Les livraisons d'HiPhi X commenceront au premier semestre de 2021.

L'une des caractéristiques uniques du HiPhi X est sa technologie intégrée de service voiturier autonome (AVP) de niveau 4 qui permet le stationnement intelligent et l'appel du véhicule dans les zones prises en charge. Pendant la production, cette technologie s'avère très utile, car elle permet aux véhicules finis de se déplacer automatiquement de la chaîne de production aux zones de livraison désignées, permettant ainsi un transfert et un ramassage sans aucune intervention du personnel. Cette fonctionnalité révolutionne la fabrication automobile traditionnelle et se traduit par une chaîne de production plus sécuritaire, plus propre et plus efficace.

Pour la fabrication du HiPhi X, Human Horizons a mis au point une chaîne de production dynamique de la carrosserie disposant d'un processus d'assemblage entièrement automatisé et flexible. La carrosserie du véhicule est assemblée à l'aide de soudures par points adaptatives, de vis à fluoperçage et de rivets autoperceurs, comme on le fait dans l'industrie aéronautique. Ces technologies d'assemblage, ainsi que l'utilisation d'adhésifs et de scellants de calibre mondial, garantissent l'étanchéité totale à l'air et à l'eau des pièces en acier et en aluminium, ainsi qu'une carrosserie plus stable et plus durable. Le processus de production est entièrement automatisé et est beaucoup moins énergivore.

En accord avec la philosophie de production écologique de l'entreprise, l'étape de l'application de la peinture sur le HiPhi X est elle aussi entièrement automatisée. Une technologie de pointe d'application automatisée de la peinture, fournie par la société allemande Dürr, est utilisée pour revêtir toutes les surfaces intérieures et extérieures du HiPhi X à l'aide de robots. Ce procédé nous permet d'obtenir une finition qui rivalise avec celle des autres fabricants de voitures de luxe, comme Porsche. Dans la zone de pulvérisation sans personnel, l'usine a également recours à la circulation de l'air, au brouillard sec, à l'adsorption rotative, à l'oxydation thermique régénérative et à d'autres technologies de calibre mondial pour réduire davantage la consommation d'énergie et diminuer les émissions de composés organiques volatils (COV). Ainsi, les installations de fabrication du HiPhi X font plus que répondre aux exigences des normes internationales les plus strictes et sont plus respectueuses de l'environnement.

Alors que le commerce de détail intelligent continue de se développer et à exercer une pression sur les processus opérationnels traditionnels, Human Horizons a investi dans un système entièrement numérique reliant l'ensemble des activités en ligne et hors ligne de l'organisation. Cela englobe les secteurs du placement des commandes, de la planification de la production, de la gestion de la qualité, de la prévention des erreurs, de la gestion des équipements et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le système transmet automatiquement l'information aux parties concernées. Cette coordination automatique des informations accélère grandement la vitesse des activités internes et réduit le risque d'erreur humaine.

Le traitement logistique des pièces et des véhicules a également été en grande partie automatisé. Tout au long du processus d'assemblage des véhicules, les véhicules à guidage automatique (VGA) et la technologie de transport ultra-silencieuse en matière de services de fabrication électronique créent un environnement de travail plus sécuritaire. L'utilisation à grande échelle du système de distribution et de logistique à 360° des VGA, de la technologie sans fil en direct à haute vitesse et de l'activation à distance des véhicules permet le transport sur demande et sans intervention du personnel des pièces et des véhicules.

En se consacrant à l'optimisation et à l'automatisation de l'ensemble du processus opérationnel et de production, Human Horizons se rapproche de plus en plus de son objectif visant à produire en série un super VUS intelligent, le HiPhi X.

À propos de la bannière HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Horizons Humains et améliorée par ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique muni d'un châssis léger fait d'aluminium hybride. De plus, ce modèle intègre la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature écologique des voitures électriques de Human Horizons.

À propos d'Horizons humains

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons élabore des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1324151/Human_Horizons.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1324152/Human_Horizons.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 12:59 et diffusé par :