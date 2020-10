E2open permet à GEODIS de livrer pour les commerçants en ligne





E2open, l'unique plateforme dans le cloud permettant de gérer votre chaîne d'approvisionnement, donne un nouvel élan à la compétitivité du prestataire logistique mondial GEODIS. En tant que fournisseur de services logistiques tiers (third-party logistics, 3PL), GEODIS permet à ses clients de profiter d'une expertise indiscutée en matière de logistique contractuelle, ainsi que de services de distribution, de transport de fret, de transport routier et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

En réponse à l'essor du commerce en ligne et à la croissance de la demande pour ses produits, GEODIS souhaitait offrir des solutions permettant de répondre aux besoins logistiques uniques des détaillants en ligne desservant des clients dans le monde entier. Par conséquent, GEODIS a lancé MyParcel dans le but d'offrir aux marques un moyen simple et innovant d'introduire ou d'augmenter leurs ventes en ligne à l'échelle mondiale. GEODIS MyParcel est un service d'expédition pour le commerce en ligne, fournissant un prix et un temps de transit plus réalistes entre les transporteurs express et les services postaux. Ce service s'appuie sur E2open pour la gestion du commerce et la logistique à l'échelle mondiale, y compris pour la détermination des documents, le calcul du prix au débarquement et la visibilité des expéditions.

« Le commerce électronique est devenu mondial et s'est considérablement développé ces dernières années, créant à la fois des défis et des opportunités. Pour réduire le nombre d'abandons de paniers contenant des marques américaines très prisées en raison des frais d'expédition élevés, GEODIS a conçu une solution pour les acheteurs européens, qui offre un juste équilibre entre frais d'expédition, délais de livraison et fiabilité », a déclaré Manoj Pankaj, vice-président du commerce en ligne transfrontalier chez GEODIS.

Facilement intégré dans les systèmes de commande en ligne des e-commerçants via des interfaces de programmation d'application (API), le service est proposé sous la forme d'une option d'expédition à tout client européen effectuant des achats sur les plateformes de commerce en ligne. Lorsqu'elle est sélectionnée, l'option GEODIS MyParcel permet aux e-commerçants de valider automatiquement les adresses de livraison, de sélectionner les codes de tarif douanier, de fournir un calculateur de taxes et de droits de douane, d'offrir la possibilité de reprogrammer une livraison et de suivre les expéditions de bout en bout. Les applications de pointe d'E2open gèrent la majorité de ces capacités, permettant à GEODIS de proposer facilement les services requis.

Client de l'entreprise depuis 2016, GEODIS utilise le service Export Management d'E2open pour le filtrage des tiers sous sanctions et pour la conformité réglementaire de ses opérations commerciales, en recoupant chaque ligne des documents commerciaux et de transport de ses clients avec les règlementations en vigueur dans plus de 180 pays. En 2019, GEODIS a déployé le service Global Logistics Visibility d'E2open pour le suivi mondial des petits colis acheminés par les transporteurs aériens. GEODIS a choisi E2open en raison de sa capacité à tracer les expéditions du conteneur à la palette, et ce jusqu'au plus petit colis, avec un degré de précision crucial pour le commerce électronique international, et obligatoire pour le bon respect des conditions générales par les e-commerçants. Cette solution E2open unifiée gère le suivi sur plusieurs modes et sur les flux d'expédition complexes.

« E2open permet à nos clients de planifier et de mettre en oeuvre le mouvement des marchandises partout dans le monde, avec l'agilité nécessaire pour réagir rapidement aux changements », a déclaré Michael Farlekas, président et chef de la direction d'E2open. « GEODIS est un excellent exemple de mobilisation de la puissance de nos applications intégrées et du référentiel de contenu règlementaire le plus complet et actuel au monde pour s'adapter à la demande et gérer avec succès les processus, du respect de la conformité au suivi des marchandises en temps réel. Nous sommes ravis de voir l'entreprise GEODIS continuer à croître et à prospérer. »

La solution Global Logistics Visibility d'E2open a permis à GEODIS de profiter d'avantages mesurables significatifs , améliorant immédiatement la capacité de l'entreprise à déplacer et à suivre efficacement environ 2,5 millions d'expéditions internationales de colis par an, avec la capacité de s'adapter pour répondre aux besoins croissants. Projetant de développer le marché du commerce électronique dans les mois à venir, GEODIS continue d'ajouter des fonctionnalités d'E2open pour améliorer les chaînes d'approvisionnement de ses clients.

Pour en apprendre davantage sur les capacités de traitement des commandes de commerce en ligne pour les prestataires de services logistiques, téléchargez notre eBook : « Transform Global E-Commerce and Maximize Customer Experience » (Transformez le commerce électronique mondial et maximisez l'expérience client).

À propos d'E2open

Chez E2open, nous créons des chaînes d'approvisionnement plus connectées et plus intelligentes. Cela commence par la compréhension des contraintes en termes de demande, d'approvisionnement et de livraison en temps réel et par la réponse à ces contraintes. En regroupant les données provenant des clients, des canaux de distribution, des fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires logistiques, notre plateforme de chaîne d'approvisionnement collaborative et agile permet aux entreprises d'utiliser les données en temps réel, en se servant de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, pour prendre des décisions plus intelligentes. Toutes ces informations complexes sont livrées sous la forme d'une vue unique qui englobe vos écosystèmes de demande, d'approvisionnement et de logistique. E2open révolutionne tous les aspects. La demande. L'approvisionnement. La Livraison. Visitez www.e2open.com.

E2open, le logo d'E2open et Harmony sont des marques déposées d'E2open, LLC. Toutes les autres marques de commerce, marques déposées ou marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

