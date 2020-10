Cogeco continue son expansion en Ontario grâce à un investissement de 13 millions $ en connectivité





Le projet permettra à 3600 foyers et entreprises d'avoir accès à Internet haute vitesse

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'engagement de Cogeco Communication inc. («?Cogeco?») (TSX: CCA) d'investir plus d'un milliard de dollars sur une période de quatre ans dans l'exploitation et l'expansion de son réseau à large bande avancé au Canada, Cogeco Connexion, sa filiale canadienne, est heureuse d'annoncer un nouvel investissement en infrastructure numérique qui permettra d'offrir un accès à Internet haute vitesse aux villes d'Essex et de Kingsville ainsi qu'à la municipalité de Leamington, en Ontario. L'investissement total est estimé à plus de 13 millions $, dont 6,1 millions $ proviendront du Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT), un projet régional de large bande créé par l'organisation sans but lucratif du Western Ontario Wardens' Caucus.

«?Nous sommes profondément engagés à élargir notre zone de couverture afin de répondre aux besoins grandissants des consommateurs et des entreprises en matière d'accès à Internet haute vitesse. Cet investissement additionnel permettra d'offrir nos services de connectivité de grande qualité à 1500 foyers et entreprises dans la ville d'Essex, à 1900 foyers et entreprises dans la municipalité de Leamington et à 200 foyers et entreprises dans la ville de Kingsville?», a indiqué Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

Au cours des dernières années, Cogeco a investi massivement dans son robuste réseau de fibre à large bande qui s'étend de Gaspé au Québec à Windsor en Ontario et qui sert plus de 400 communautés situées, dans plusieurs régions, à l'extérieur des grands centres. Comme le télétravail et l'éducation en ligne font dorénavant partie de nos vies quotidiennes, le réseau et les services de Cogeco sont plus que jamais essentiels.

Les 3600 foyers et entreprises de ces communautés bénéficieront d'un accès à la gamme complète des services de Cogeco, notamment à une offre télévisuelle flexible, à des services Internet haute vitesse proposant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gig et à une utilisation illimitée dans la plupart des forfaits.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

