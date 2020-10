Les bibliothèques de Lachine lancent le Biblio-maison pour les aînés et les personnes à mobilité réduite





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dès le 30 octobre, les aînés et les personnes malades ou à mobilité réduite pourront recevoir à domicile des documents des bibliothèques de l'Arrondissement de Lachine grâce à Biblio-maison, un nouveau service gratuit pour les Lachinois.

Après s'être inscrit au téléphone, le citoyen pourra choisir des livres, des magazines, des CD audio, des DVD vidéo ainsi que des livres parlants ou en gros caractères parmi les vastes collections des 45 bibliothèques de la Ville de Montréal. Cette sélection se fera en ligne avec le catalogue Nelligan ou avec l'aide personnalisée des bibliothécaires, par courriel ou par téléphone. Par la suite, un rendez-vous sera fixé et un membre du personnel de l'Arrondissement livrera les documents au domicile du citoyen. Environ quatre semaines plus tard, d'autres emprunts pourront être livrés et les retours récupérés par la même occasion.

« Il s'agit d'un service innovant pour nos citoyens et citoyennes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer à la bibliothèque ou dans les librairies, surtout en période pandémique. Il est important d'assurer un accès à la culture pour les personnes isolées. Avec l'implication de notre personnel et l'aide personnalisée des bibliothécaires, les documents choisis seront livrés directement aux portes des Lachinois par l'entremise d'un employé de l'Arrondissement, dans le confort de leur foyer », a affirmé la mairesse de Lachine, Mme Maja Vodanovic.

Après la pandémie, ce service pourra être élargi en collaboration avec des organismes ou des résidences de personnes âgées. Les bibliothécaires pourront aller à la rencontre de leur clientèle et faciliter les emprunts de tous ces trésors culturels que l'on retrouve dans les bibliothèques.

L'adhésion au service Biblio-maison se fait par téléphone au 514 872-1706.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 11:39 et diffusé par :