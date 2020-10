Électrification des transports - Québec soutient la croissance de l'entreprise AddÉnergie





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit, par l'entremise d'Investissement Québec, un montant de 7 millions de dollars sous forme de placement en actions privilégiées convertibles dans l'entreprise AddÉnergie. La contribution financière aidera cet opérateur de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et chef de file nord-américain à poursuivre son plan de croissance et à développer davantage ses marchés.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien.

Le placement du gouvernement fait partie d'un financement global de 53 millions de dollars qui permettra la mise en oeuvre d'un plan d'investissement jusqu'à 2023 et qui entraînera la création de 125 emplois. AddÉnergie sera ainsi en mesure d'aller de l'avant avec l'expansion du réseau FLO au Canada, l'accélération de sa croissance sur le marché américain et le développement de ses prochaines générations de solutions et de services. D'autres partenaires financiers se joignent au projet, soit le fonds de capital de croissance MKB (MacKinnon, Bennett & Company), le Fonds de solidarité FTQ, la Banque de développement du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Exportation et développement Canada et la Banque Nationale du Canada.

Citations :

« Si le Québec est aujourd'hui un leader de l'électrification des transports, c'est grâce à ses fleurons québécois comme AddÉnergie. Nous pouvons être très fiers des entreprises d'ici qui exportent leur savoir-faire et contribuent au virage électrique mondial. L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre de soutenir l'élan d'AddÉnergie pour qu'elle poursuive son plan de croissance tout en développant de nouveaux marchés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Notre gouvernement croit en une relance économique durable, où l'on crée des emplois tout en luttant contre les changements climatiques et en protégeant l'environnement. L'électrification des transports occupe une place privilégiée dans cette vision. Or, si le Québec est un endroit de choix pour une croissance massive des transports électriques, c'est notamment en raison de l'existence d'AddÉnergie, de ses bornes de recharge à la fine pointe de la technologie et de son réseau de recharge intelligent. Bravo à toute son équipe pour sa vision et ses valeurs! Nous sommes fiers d'être des partenaires de cette initiative de relance durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Add Énergie est un acteur important qui contribue de manière significative au mouvement d'électrification des transports au Québec, notamment à titre de fournisseur du réseau de bornes de recharge public d'Hydro-Québec. L'entreprise a su se démarquer au fil des ans en développant des solutions de très haute qualité, et nous sommes fiers d'elle et de son rayonnement tant au Québec qu'en Amérique du Nord! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Après nos succès au sud de la frontière, l'annonce d'aujourd'hui est une étape majeure pour nous et un signe de la confiance de nos investisseurs à l'égard de notre stratégie d'affaires. Nous sommes maintenant en position pour multiplier les efforts qui nous permettront de saisir les occasions de croissance qui se présentent en Amérique du Nord et pour bâtir, à partir du Québec, un leader mondial de la recharge pour véhicules électriques. »

Louis Tremblay, président et chef de la direction d'AddÉnergie

Faits saillants :

Fondée en 2009, AddÉnergie est un opérateur intégré de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord.

L'entreprise compte 180 employés, dont 160 au Québec. Son siège social et son centre national des opérations sont basés à Québec, et tous ses produits sont assemblés à son usine de Shawinigan . Elle possède également des bureaux à Montréal, à Mississauga , à Vancouver et à Rochester ( New York ).

. Elle possède également des bureaux à Montréal, à , à et à ( ). AddÉnergie exploite FLO®, l'un des plus importants réseaux de recharge en Amérique du Nord, en plus d'être un fournisseur d'infrastructures de recharge pour des réseaux tiers tels que le Circuit électrique. En 2019, le réseau FLO a fait son entrée à Los Angeles et décroché un premier contrat pour l'installation de bornes dans la ville de New York .

