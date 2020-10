Alerte COVID a été mise à jour pour envoyer des notifications plus précises





OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Depuis quelques mois, les Canadiens suivent les consignes de santé publique et font tout leur possible pour prévenir la propagation de la COVID-19. Comme les effets sanitaires et économiques de la pandémie se font toujours sentir, nous devons travailler ensemble pour protéger la santé et la sécurité de la population et pour endiguer le virus afin que le Canada soit plus résilient.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, ont annoncé aujourd'hui que l'application Alerte COVID avait été modifiée pour envoyer des notifications selon un échéancier précis. Avec cette mise à jour, les utilisateurs ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 et ayant syntonisé la clé à usage unique qu'ils ont obtenus de leur autorité de la santé publique peuvent désormais saisir la date d'apparition des symptômes ou celle du test, ce qui permet une meilleure estimation de la période où ils étaient peut-être le plus contagieux.

Il importe de noter que l'application Alerte COVID peut désormais informer les utilisateurs d'une exposition possible à des cas pendant la période où ceux-ci étaient le plus contagieux. Ceci s'harmonisera davantage avec les directives de santé publique actuelles, car les personnes sont plus susceptibles d'être contagieuses deux jours avant l'apparition des symptômes.

Alerte COVID respecte toujours la vie privée des Canadiens. Ces nouvelles fonctionnalités sont optionnelles. Toutes les données recueillies sur l'apparition des premiers symptômes et la date du test resteront sur le téléphone des usagers; elles ne seront pas partagées. Les utilisateurs peuvent toujours entrer leur clé à usage unique sans avoir à fournir des renseignements supplémentaires sur la date d'apparition des symptômes ou celle du test, s'ils préfèrent. Dans ce cas, les notifications seront envoyées aux autres utilisateurs qui sont en contact étroit à partir des 14 avant l'entrée de la clé à usage unique.

«?Tandis que nous continuons à travailler ensemble pour limiter la propagation du virus, Alerte COVID est un outil supplémentaire qui vous permettra de protéger vous-mêmes ainsi que vos proches. Nous continuons à améliorer l'application pour vous encourager à vous joindre aux quatre millions neuf cent mille personnes qui l'ont déjà téléchargé.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Notre intervention numérique s'est avérée essentielle pour surmonter les difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19. Grâce aux changements qui y ont été apportés, cet outil numérique sécurisé et convivial continuera d'aider à ralentir la propagation du virus et à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Plus nous sommes nombreux à utiliser l'application, plus elle est efficace. J'exhorte donc tous les Canadiens à contribuer à la lutte en téléchargeant Alerte COVID dès aujourd'hui. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

En date du 28 octobre, l'application a été téléchargée plus de 4,9 millions de fois.

Depuis le lancement de l'application, plus de 2 800 personnes ont volontairement saisi leur clé à usage unique pour avertir les autres utilisateurs qu'elles ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

Les Canadiens peuvent télécharger gratuitement l'application Alerte COVID sur l'App Store ou sur Google Play.

Lorsqu'un utilisateur télécharge l'application, son téléphone envoie des codes générés aléatoirement via Bluetooth à celui des autres utilisateurs de l'application qui se trouvent dans un rayon d'environ deux mètres. S'ils reçoivent un résultat positif au test de dépistage du virus, les utilisateurs peuvent décider de téléverser leurs codes aléatoires vers un serveur central situé au Canada . Les codes aléatoires sont stockés sur le serveur pendant 15 jours, après quoi ils sont supprimés automatiquement.

. Les codes aléatoires sont stockés sur le serveur pendant 15 jours, après quoi ils sont supprimés automatiquement. Pour en savoir plus sur l'application Alerte COVID, les Canadiens peuvent composer le 1-833-784-4397.

Le gouvernement a mis sur pied le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 pour veiller à ce que l'application respecte les normes les plus élevées en matière de santé publique, de technologie et de respect de la vie privée. Les membres du Conseil reflètent la diversité régionale et culturelle du Canada . Ils possèdent une expertise dans divers domaines, notamment la santé, la protection de la vie privée, la gouvernance des données, la science et l'innovation. Les avis qu'ils formulent orientent la mise en oeuvre et le déploiement de l'application.

. Ils possèdent une expertise dans divers domaines, notamment la santé, la protection de la vie privée, la gouvernance des données, la science et l'innovation. Les avis qu'ils formulent orientent la mise en oeuvre et le déploiement de l'application. BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications Canada ont effectué une évaluation de la sécurité de l'application avant son lancement. Toutes les données versées dans l'application sont protégées et conservées en toute sécurité.

ont effectué une évaluation de la sécurité de l'application avant son lancement. Toutes les données versées dans l'application sont protégées et conservées en toute sécurité. Au fur et à mesure de son déploiement partout au pays, l'application Alerte COVID fait périodiquement l'objet d'évaluations et de mises à jour en fonction des besoins des provinces, de la recherche auprès des utilisateurs et des essais effectués. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé l'application doivent garder celle-ci et le système d'exploitation de leur appareil à jour.

L'application Alerte COVID est le fruit d'une collaboration entre Santé Canada , Innovation, Sciences et Développement économique Canada , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' Ontario . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement). Une équipe de développeurs des quatre coins du pays a également contribué à ce projet.

, Innovation, Sciences et Développement économique , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement). Une équipe de développeurs des quatre coins du pays a également contribué à ce projet. Pour remplir l'engagement du gouvernement à faire preuve d'ouverture et de transparence, le Service numérique canadien rend publics sur Github ses travaux de développement et d'essai de l'application.

L'application Canada COVID-19 est un autre outil numérique qui aide les Canadiens. Elle permet aux utilisateurs d'effectuer le suivi de leurs symptômes, de recevoir les dernières mises à jour et d'accéder à des ressources fiables.

