Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que la Santé publique a procédé à une mise à jour des paliers d'alerte pour les régions du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de Chaudière-Appalaches. Ces décisions se fondent sur...

Durant la semaine du 18 au 24 octobre, 163 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés dans les communautés des Premières Nations, en date du 24 octobre. Un nombre croissant de cas de transmission a été lié à la transmission communautaire et à de...

AGC Biologics, une organisation biopharmaceutique de premier plan au niveau mondial spécialisée dans le développement et la fabrication en sous-traitance (CDMO) , a annoncé que son partenariat avec Horizon Therapeutics plc s'agrandit pour produire...

Dans le contexte de la COVID-19 et en conformité avec le report des mesures mises en place par le gouvernement du Québec lors du passage de la Communauté métropolitaine de Montréal au Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge), Montréal rappelle les...