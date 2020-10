Le laboratoire bioanalytique BioAgilytix intègre le Phadia 200 dans son laboratoire de Hambourg





HAMBOURG, Allemagne, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- BioAgilytix est ravi d'annoncer l'ajout d'un nouvel outil de diagnostic à sa liste croissante d'instruments de bioanalyse de pointe.

Le Phadiatm 200 est une puissante machine, dans un emballage compact. Cet instrument entièrement automatisé permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et est capable de réaliser plus de 700 tests d'immunogénicité différents.

Avec l'aide de cet instrument innovant, BioAgilytix sera en mesure de rationaliser son flux de travail grâce à des tests flexibles et contrôlés qui nécessitent très peu de formation pour fonctionner efficacement. Principalement conçu pour faciliter le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes, le Phadia 200 est une solution tout-en-un pour les tests par lots et est capable de traiter avec précision une grande variété d'essais.

Stefan Wolf, Président du service Immunodiagnostics chez Thermo Fisher Scientific, le créateur du Phadia 200 a déclaré : « Les tests dans les domaines des allergies et des maladies auto-immunes changent plus rapidement que jamais dans un marché de laboratoire en consolidation. Le Phadia 200 est une étape importante pour apporter une automatisation complète et une efficacité optimale aux installations de tests de diagnostic de toutes tailles. Il permet aux laboratoires d'offrir un large éventail de tests dans des marchés en croissance rapide et soutient la croissance continue dans des marchés plus établis. »

Le Phadia 200 est également un outil supplémentaire utile qui ajoute de la valeur et de l'efficacité au laboratoire BioAgilytix de Hambourg, en Allemagne. BioAgilytix est le premier laboratoire d'essais biologiques sur les grandes molécules au monde. Il fournit des données spécialisées sur les grandes molécules et dispose d'une connaissance pointue reconnue relative aux BPL/BPF nécessaires pour satisfaire à un ensemble d'exigences en matière d'essais cellulaires.

Le laboratoire bioanalytique avancé et les installations de BioAgilytix sont équipés pour soutenir toutes les phases des études mondiales sur les grandes molécules et sont des experts dans les cellules primaires et les lignées cellulaires transformées. Ils mettent au point et valident des essais cellulaires personnalisés qui sont conformes à toutes les lignes directrices et recommandations réglementaires pertinentes.

