AddÉnergie sécurise un plan de financement de 53 millions de dollars pour accélérer l'expansion nord-américaine de son réseau de recharge pour VÉ





QUÉBEC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - AddÉnergie Technologies Inc. (AddÉnergie) est heureuse d'annoncer la première clôture de sa ronde de financement de série C. Les engagements prévus dans l'ensemble du plan, totalisant 53 millions de dollars, permettront à l'entreprise de poursuivre son ambitieux plan de croissance et d'accélérer l'expansion nord-américaine de FLOMD, le réseau de recharge pour véhicules électriques (VÉ) de l'entreprise.

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape majeure pour AddÉnergie et un signe de la confiance de nos investisseurs à l'égard de notre stratégie d'affaires », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction d'AddÉnergie. « Grâce à cette ronde, après une entrée réussie sur le marché américain, nous sommes maintenant en position d'accélérer notre croissance à travers l'Amérique du Nord, alors que la transition vers les VÉ gagne du terrain et qu'elle est de plus en plus reconnue comme un facteur clé pouvant contribuer à combattre les changements climatiques. »

Le groupe de nouveaux investisseurs mené par Mackinnon, Bennett & Company Inc. (MKB) comprend la Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et développement Canada (EDC). En outre, l'entreprise est heureuse de pouvoir à nouveau compter sur le soutien des investisseurs de longue date que sont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec. La société a également conclu récemment une nouvelle facilité de crédit avec le Groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale du Canada.

« MKB est ravie d'avoir mené cette nouvelle ronde d'investissement dans AddÉnergie et de soutenir son équipe de direction d'une solidité exceptionnelle. La mission et la stratégie d'AddÉnergie sont au coeur de la décarbonation, de l'électrification et de la numérisation des transports. L'entreprise possède une solide feuille de route sur les marchés clés, une proposition de valeur compétitive et se trouve en bonne position pour la prochaine phase de son expansion. En tant qu'investisseurs en capital de croissance dans les secteurs de l'énergie et des transports de prochaine génération, nous nous attendons à ce que cet investissement apporte une valeur à long terme à notre portefeuille et contribue à accélérer la transition énergétique », a déclaré Antonio Occhionero, associé au sein de MKB.

« La CDPQ accompagne AddÉnergie depuis 2016, animée par son désir d'appuyer la croissance et l'expansion de la société. Après l'avoir soutenue dans sa percée des marchés canadien et américain, la CDPQ est fière de réaffirmer son engagement auprès d'AddÉnergie pour la poursuite de son plan de développement », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l'investissement durable à la CDPQ. « Cet investissement est parfaitement aligné sur nos priorités stratégiques, car en plus de soutenir l'expansion internationale d'une société québécoise, il nous permet d'accroître notre participation dans des actifs sobres en carbone, et ce, au bénéfice de tous. »

« Si le Québec est aujourd'hui un leader de l'électrification des transports, c'est grâce à ses fleurons québécois comme AddÉnergie. Nous pouvons être très fiers des entreprises d'ici qui exportent leur savoir-faire et contribuent au virage électrique mondial. L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre de soutenir l'élan d'AddÉnergie pour qu'elle poursuive son plan de croissance tout en développant de nouveaux marchés, » a affirmé Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Un plan pour accroître l'empreinte et le leadership de l'entreprise en matière de recharge des VÉ

Malgré la pandémie actuelle, AddÉnergie a su poursuivre son développement de manière importante en 2020, en ajoutant notamment plus de 11 000 bornes de recharge dans les 12 derniers mois et en étendant son réseau FLO dans des villes comme Los Angeles, Cincinnati et Toronto. L'entreprise est maintenant en position d'étendre son approche intégrée - qui couvre le secteur résidentiel, la recharge au travail, les flottes, les commerces, l'infrastructure publique, la recharge rapide et plus encore - à un nombre croissant de marchés à travers l'Amérique du Nord. AddÉnergie poursuivra également ses investissements soutenus dans ses activités de recherche et développement et de commercialisation, afin de maintenir son leadership en tant qu'opérateur de réseau de recharge fiable et d'avant-garde, qui répond pleinement aux besoins en constante évolution des conducteurs de VÉ.

À propos d'AddÉnergie

AddÉnergie est un opérateur intégré de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, AddÉnergie et son réseau FLO rendent possible environ un demi-million de sessions de recharge et le transfert de 5,5 GWh d'électricité, grâce à 30 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social d'AddÉnergie et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également des équipes régionales à Montréal, Mississauga, Vancouver, San Francisco, West Palm Beach et Rochester. Pour plus d'information, visitez addenergie.com.

À propos de MKB

MKB est une société de capital d'investissement basée à Montréal qui se spécialise dans l'offre de capital de croissance aux secteurs de l'énergie et du transport de nouvelle génération. MKB prend des positions minoritaires importantes dans les sociétés de son portefeuille et aide les équipes de gestion à atteindre leur plein potentiel. Pour en apprendre davantage sur MKB, visitez le www.mkbandco.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

