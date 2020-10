MKB, le Fonds de solidarité FTQ, BDC et EDC investissent dans AddÉnergie, un important exploitant de réseau de recharge pour véhicules électriques





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Un syndicat dirigé par MacKinnon, Bennett & Company (« MKB ») comprenant le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), la Banque de développement du Canada (« BDC ») et Exportation et développement Canada (« EDC »), a participé à un financement de série C au bénéfice d'AddÉnergie Technologies inc., chef de file nord-américain dans l'exploitation de réseaux de recharge de véhicules électriques et important fournisseur de logiciels et de matériel de recharge intelligents. Le financement de la ronde totalise 53 millions de dollars et provient des membres du syndicat et d'investisseurs de longue date dans l'entreprise, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec. Avec ce soutien financier, AddÉnergie pourra accélérer sa stratégie de croissance et d'expansion de FLOMD, son réseau nord-américain de recharge de véhicules électriques (« VÉ »).

« MKB est emballée d'avoir dirigé cette nouvelle ronde d'investissement dans AddÉnergie et de soutenir son exceptionnelle équipe de direction. La mission et la stratégie d'AddÉnergie sont au coeur de la décarbonation, de l'électrification et de la numérisation du transport. L'entreprise, qui possède une solide feuille de route sur les principaux marchés, a une proposition de valeur concurrentielle et est en bonne position pour la prochaine phase de son ambitieux plan de croissance », a déclaré Antonio Occhionero, associé de MKB.

« Grâce à ses solutions de recharge de véhicules électriques, AddÉnergie accélère la transition énergétique, réduit les émissions de gaz à effet de serre et crée des emplois de grande qualité. Cette combinaison est essentielle pour assurer que les travailleurs prennent part aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques », a ajouté Christian G. Brosseau, vice-président aux investissements, Capital structurant, énergie et environnement, du Fonds de solidarité FTQ.

« La division des Technologies propres de BDC accompagne les entreprises engagées dans le développement et la commercialisation de leur technologie propre pour améliorer le rendement, réduire la consommation d'énergie, les déchets ou la pollution environnementale. Les équipements et solutions exclusifs de recharge de véhicules électriques qu'offre AddÉnergie sont parmi les meilleurs en Amérique du Nord. La compagnie occupe une position enviable dans le marché, que BDC est fière d'appuyer », ajoute Benoit Forcier, Directeur, unité Technologies propres, BDC.

« Avec le concours d'investisseurs institutionnels, le Programme d'investissement de contrepartie d'EDC permet aux entreprises canadiennes de mettre en oeuvre leurs projets de croissance à l'étranger. Nous sommes ravis de fournir du capital à AddÉnergie pour qu'elle poursuive le développement de ses bornes de recharge uniques et accroisse ainsi la viabilité du secteur du transport », a expliqué Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales à EDC.

À propos de MKB

MKB est une société de capital d'investissement basée à Montréal qui se spécialise dans l'offre de capital de croissance aux secteurs de l'énergie et du transport de nouvelle génération. MKB prend des positions minoritaires importantes dans les sociétés de son portefeuille et aide les équipes de gestion à atteindre leur plein potentiel. Pour en apprendre davantage sur MKB, visitez le www.mkbandco.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez bdc.ca.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays. Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

