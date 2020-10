NorthStar construit la première constellation de satellites au monde conçue pour lutter contre la menace imminente des collisions spatiales





Un environnement sécuritaire et durable pour la nouvelle économie spatiale

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /PRNewswire/ -- NorthStar Ciel et Terre (NorthStar), une entreprise canadienne a pour mission d'être la première, à partir de l'espace, à assurer un environnement spatial sécuritaire et durable pour la nouvelle économie spatiale; elle a signé un contrat avec Thales Alenia Space (TAS) pour la construction des trois premiers satellites de sa constellation initiale « Skylark » dédiée à la surveillance de l'espace et à la gestion du trafic spatial. La compagnie LeoStella, supervisera l'assemblage final de ces trois satellites.

L'économie spatiale atteindra prochainement les 2,7 mille milliards de dollars, alors que les satellites et les mégaconstellations se retrouvent dans un environnement dangereusement congestionné par un trafic orbital sans précédent et une augmentation constante de débris spatiaux. Les services de la constellation Skylark offerts par NorthStar révolutionnent la sécurité des vols spatiaux.

NorthStar est le premier service commercial à surveiller l'espace depuis l'espace, au moyen d'une constellation de satellites munis de capteurs optiques dédiés. Grâce à ces nouvelles données, ainsi qu'aux analyses sophistiquées de sa plateforme, NorthStar disposera d'une cartographie dynamique tridimensionnelle de tout l'environnement orbital en temps quasi réel; elle fournira à la communauté satellitaire mondiale des services de données sur le trafic spatial, sur l'évitement des collisions et la navigation spatiale avec un haut niveau de précision.

« De nos jours, en raison des débris et du trafic accru dans l'espace, les opérateurs de satellites sont confrontés à de nouveaux risques. La nouvelle économie spatiale dépend de la sécurité et du développement durable de l'environnement spatial. NorthStar, le premier système commercial de surveillance de l'espace à partir de l'espace, fournira aux opérateurs spatiaux des informations essentielles afin d'assurer la navigation de façon sécuritaire et de venir en support à la gestion du trafic spatial. Nous agissons pour faire de l'espace un environnement sécuritaire pour mener des affaires, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

? Stewart Bain, PDG et co-fondateur, NorthStar Ciel et Terre

« La Space Alliance est fière de contribuer au succès de NorthStar. La constellation Skylark bénéficiera de l'expertise mondialement reconnue de Thales Alenia Space en matière d'instruments optiques ainsi que de la plateforme multi-missions de LeoStella. Skylark marque une première étape dans la fourniture d'informations, actualisées régulièrement, destinées aux opérateurs de satellites. »

? Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space

À propos de NorthStar Ciel et Terre

Partenaires fondateurs

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, dont Telesystem Space (une co-entreprise du bureau de la famille Sirois, Telesystem et du Trust de la Famille Rogers), la Space Alliance (Thales Alenia Space et Telespazio) d'Europe, KinetX (États-Unis), le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

Mission Skylark

À compter de 2022, NorthStar exploitera la constellation Skylark afin de fournir des services de repérage de haute précision en temps quasi réel, élevant ainsi le niveau de performance de la veille spatiale standard afin de délivrer des services d'informations et de renseignements spatiaux.

Avec une vue d'ensemble de tous les objets en orbite basse, les capteurs spatiaux de Skylark fourniront des observations précises de plus d'objets spatiaux que n'importe quel autre système actuel, avec un cycle de passage plus rapide. Le résultat: une couverture et un contrôle sans précédent, et une capacité prédictive améliorée.

Constellation à double mission Ciel et Terre

En 2024, NorthStar supplémentera la constellation Skylark au moyen de satellites à double mission qui effectueront à la fois de la surveillance spatiale et de l'observation terrestre. Ces satellites seront équipés, en plus de capteur optique pour la surveillance spatiale, de capteurs hyperspectraux et infrarouges pointés vers la Terre. Tous les jours, ces capteurs numériseront et analyseront les détails des écosystèmes terrestres et spatiaux.

La plateforme NorthStar, alimentée en données par la constellation Skylark, sera alors également alimentée avec des données sur l'environnement terrestre afin d'offrir aux utilisateurs des secteurs public et privé des services d'informations en temps quasi réel et basées sur des informations riches et contextualisées afin de fournir des solutions et des connaissances essentielles sur la Terre et ses écosystèmes.

