La Légion royale canadienne lance sa Campagne du coquelicot 2020





OTTAWA, 30 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un projet pilote visant à introduire de nouvelles boîtes de dons sans contact et l'éclairage de sites emblématiques du Canada sont les éléments d'intérêt qui, cette année, viennent marquer le lancement de la Campagne nationale du coquelicot de La Légion royale canadienne. Des millions de coquelicots seront distribués partout au Canada dans des lieux familiers et nouveaux.

« La Légion compte plus de 30 importants partenaires cette année, et des boîtes de dons traditionnelles sont réparties à quelque 25 000 endroits », de souligner M. Thomas D. Irvine, CD, président national de La Légion royale canadienne. « Bien que nous ayons dû procéder à certains changements en raison de la pandémie, il existe plusieurs façons de faire des dons et nous espérons que la population canadienne répondra généreusement, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs. »

Un changement important cette année est l'introduction de nouvelles boîtes de dons sans contact, élaborées en partenariat avec la Banque HSBC Canada. Il y aura 250 boîtes « Donnez. Commémorez. » dans tout le pays, y compris dans la plupart des succursales de la Banque HSBC, dans plusieurs filiales de la Légion de l'Ontario, ainsi que dans certains magasins de détail sélectionnés. Ces boîtes accepteront sans frais les dons sans contact par tranche de deux dollars, à partir de n'importe quel appareil ou carte de paiement sans contact. Les donateurs pourront également choisir de prendre un coquelicot dans la boîte, tout comme ils le feraient d'autre part dans une boîte traditionnelle.

En plus des boîtes traditionnelles et électroniques « Donnez. Commémorez. », les donateurs peuvent choisir de faire un don en ligne sur le site Web Legion.ca. Le coquelicot numérique, présenté en partenariat avec la Banque HomeEquity, sera également disponible cette année sur www.mypoppy.ca/fr. Il s'agit là d'un projet de la Fondation nationale Légion - un organisme de bienfaisance qui se consacre également au soutien des vétérans et à la promotion du Souvenir.

Autres moments forts de la Campagne :

La Pluie de coquelicots virtuelle de la Légion, sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement , présentera un spectacle de traitement numérique de la lumière avec 117 000 coquelicots virtuels représentant chacun des Canadiens tombés au combat depuis le début de la Première Guerre mondiale. Cette présentation se déroulera du 30 octobre au 10 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (HE), et le 11 novembre jusqu'à minuit. Des coquelicots virtuels glisseront également en cascade, aux mêmes heures, contre la façade de l'Édifice du Sénat du Canada, et sur la Lanterne Kipnes du Centre national des Arts le 11 novembre, de 7 h à minuit (HE). Regardez en direct le 30 octobre sur la page Facebook de la Légion.



, présentera un spectacle de traitement numérique de la lumière avec 117 000 coquelicots virtuels représentant chacun des Canadiens tombés au combat depuis le début de la Première Guerre mondiale. Cette présentation se déroulera du 30 octobre au 10 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (HE), et le 11 novembre jusqu'à minuit. Des coquelicots virtuels glisseront également en cascade, aux mêmes heures, contre la façade de l'Édifice du du Canada, et sur la Lanterne Kipnes du le 11 novembre, de 7 h à minuit (HE). Regardez en direct le 30 octobre sur la page Facebook de la Légion. En l'honneur des vétérans du Canada, la Tour du CN brillera de rouge le tout premier jour de la Campagne nationale du coquelicot, et de nouveau le jour du Souvenir, en hommage à nos disparus.



brillera de rouge le tout premier jour de la Campagne nationale du coquelicot, et de nouveau le jour du Souvenir, en hommage à nos disparus. L'enseigne de la ville de Toronto sera allumée en rouge le 30 octobre, et de nouveau le 11 novembre.



sera allumée en rouge le 30 octobre, et de nouveau le 11 novembre. Les chutes Niagara seront éclairées en rouge de 22 h à 22 h 15 (HE) le vendredi 30 octobre, pour marquer le lancement de la Campagne du coquelicot. Lors du jour du Souvenir, les chutes seront également éclairées en rouge, et ce, à partir de 16 h 30 et pendant toute la soirée.

seront éclairées en rouge de 22 h à 22 h 15 (HE) le vendredi 30 octobre, pour marquer le lancement de la Campagne du coquelicot. Lors du jour du Souvenir, les chutes seront également éclairées en rouge, et ce, à partir de 16 h 30 et pendant toute la soirée. La Tour de Calgary sera allumée en rouge le 30 Octobre et 11 novembre.

sera allumée en rouge le 30 Octobre et 11 novembre. Le BC Place Stadium arborera le 11 novembre un motif de coquelicot.

arborera le 11 novembre un motif de coquelicot. La Tour de l'horloge de Mississauga sera allumée le 11 novembre et palpitera au rythme de la couleur rouge.

sera allumée le 11 novembre et palpitera au rythme de la couleur rouge. À compter du 30 octobre, et ce chaque soir, deux écrans géants sur la Colline du Parlement projetteront le Mur d'Honneur virtuel, une vidéo muette présentant les visages de vétérans canadiens décédés, dont les photos ont été soumises par des particuliers de partout au pays.

« Chaque année, la population canadienne témoigne d'une immense gratitude, de rappeler M. Irvine. Nos vétérans tombés au combat se sont sacrifiés pour nos libertés et nous nous souviendrons toujours d'eux. Par leurs dons en soutien à cette campagne, les Canadiens et Canadiennes appuient le travail essentiel de la Légion qui consiste à veiller au bien-être des vétérans. Nous leurs sommes très reconnaissants de leur générosité. »

Lors de la première soirée de la Pluie de coquelicots virtuelle, le carillonneur du Dominion, la Dre Andrea McCrady, jouera également « La Sonnerie aux morts » au carillon de la Tour de la Paix avant la toute première présentation de la cascade de coquelicots. Ceux qui ne peuvent assister à la cérémonie en personne pourront se connecter à Facebook Live à partir de la page Facebook de la Légion.

La cérémonie officielle de lancement de la Campagne nationale du coquelicot 2020 s'est tenue le 16 octobre, avec la remise du premier coquelicot à Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, par le président national M. Thomas D. Irvine.

Les fonds recueillis dans tout le pays pendant la Campagne nationale du coquelicot permettent de soutenir les vétérans et leurs familles. Les fonds recueillis localement sont utilisés localement.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique, et compte quelque 260 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca / Nujma Bond ? 343-540-7604

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17ab16ac-bc3b-4246-aadd-91f3dee4d4f9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e37d3c16-0a66-44c3-aa5b-84393485b271

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 09:20 et diffusé par :