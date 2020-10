CGTN : défis, objectifs et propositions dans un communiqué publié après la session plénière du parti au pouvoir en Chine





La cinquième session plénière du 19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est terminée à Pékin ce jeudi avec la publication d'un communiqué de presse.

Le 14e Plan quinquennal (PQ) (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035 sont les principaux sujets du communiqué.

Voici un aperçu de tous les points essentiels du communiqué publié après la réunion.

Un succès décisif dans la création d'une société modérément prospère à tous points de vue

Cette année est la dernière du 13e PQ de la Chine (2016-2020) et le communiqué a mis en lumière le fait que ce 13e PQ s'est déroulé sans heurt.

En adhérant au nouveau concept de développement et en faisant avancer inlassablement les réformes et l'ouverture, de grandes réalisations ont été accomplies depuis la quatrième session plénière, selon le communiqué.

Au cours de l'année écoulée, la Chine a intensifié ses réformes du côté de l'offre, renforcé la réglementation macro-économique et développé la demande intérieure en tant que base stratégique.

La croissance économique a dépassé les attentes, les moyens de subsistance de la population ont connu une amélioration et la stabilité sociale a été maintenue.

Durant la période du 13e PQ, qui se termine en 2020, la Chine a fait des progrès considérables avec une croissance économique stable et une meilleure structure économique, selon le communiqué, faisant remarquer que le PIB de la Chine devrait dépasser les 100 000 milliards de yuans (14 900 milliards de dollars) en 2020.

Plus de 55 millions de personnes sont sorties de la pauvreté en Chine au cours des cinq dernières années.

La Chine a mis en place le plus important régime de sécurité sociale au monde au cours de la période du 13e PQ, affirme le communiqué, ajoutant que l'assurance médicale de base du pays a couvert plus de 1,3 milliard de personnes et que l'assurance vieillesse de base a couvert près de 1 milliard de personnes.

Dans le même temps, durant les cinq dernières années, plus de 60 millions de nouveaux emplois ont été créés dans les régions urbaines de la Chine.

Tout comme dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le pays tout entier a coordonné le travail de prévention et de contrôle avec le développement économique et social, et a accordé la priorité à la santé et à la sécurité des personnes.

La longue diplomatie nationale, avec des caractéristiques chinoises, a fait l'objet d'une promotion vigoureuse et d'importantes réalisations ont été effectuées dans le cadre de diverses initiatives du Parti et de l'État.

La force du leadership du PCC et du régime socialiste chinois a de nouveau été confirmée ces cinq dernières années.

De nouveaux défis, opportunités et propositions pour l'avenir

Concernant le schéma directeur pour l'avenir, le communiqué a souligné que le Parti dans son ensemble doit tenir compte du plan stratégique global pour le grand renouveau de la nation chinoise, du fait des évolutions majeures survenues dans le monde pour la première fois en un siècle.

Une parfaite compréhension est nécessaire concernant les nouvelles caractéristiques et exigences découlant des changements dans l'évolution de la principale contradiction à laquelle est confrontée la société chinoise.

Par ailleurs, étant donné que la Chine se trouve au stade primaire du socialisme, une plus grande attention doit être accordée aux nouveaux enjeux et contradictions engendrés par l'environnement international complexe.

Le communiqué a souligné l'importance d'un renforcement de la sensibilisation aux opportunités et aux risques, et de cultiver les opportunités dans un contexte de crise.

Le PCC a aussi défini un ensemble d'objectifs à long terme pour la Chine en vue de parvenir à une modernisation socialiste d'ici 2035.

Les atouts économiques, technologiques et composites de la Chine ont également été soulignés, tout comme le développement d'une nouvelle industrialisation et la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de la Chine.

Le communiqué précise en outre que des efforts sont nécessaires pour stimuler le développement équilibré de la société, y compris l'étiquette sociale et la civilité, et promouvoir des modes de vie et de travail respectueux de l'environnement.

L'ouverture de la Chine, son PIB par habitant, la mise en oeuvre de l'initiative Peaceful China et le développement humain équilibré ont également été mis en exergue.

Pour ce qui concerne les objectifs atteints au cours de la période du 14e PQ, le communiqué a précisé que la direction générale du PCC doit être maintenue pour réaliser le 14e PQ et que des efforts doivent être consentis pour mobiliser tous les facteurs positifs et rallier toutes les forces qui peuvent l'être pour former une puissante synergie afin de promouvoir le développement.

Propositions diverses pour atteindre les objectifs

- Maintenir le rôle central de l'innovation dans ses efforts de modernisation et mettre en oeuvre la stratégie axée sur l'innovation.

- Construire un système industriel moderne et moderniser la structure économique. Elle continuera de soutenir l'économie réelle, d'améliorer la puissance manufacturière et de moderniser la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement, de sorte à favoriser une croissance de grande qualité et à améliorer la compétitivité de base.

- Encourager un marché intérieur vigoureux et mettre en place un nouveau modèle de développement. Le pays facilitera la circulation intérieure et laissera les circulations intérieure et internationale se renforcer mutuellement, stimulant la consommation sur tous les plans et accroissant l'investissement.

- Approfondir les réformes de manière globale dans le but de parvenir à une économie de marché socialiste de haut niveau.

- Donner la priorité au développement de l'agriculture et des zones rurales, et promouvoir pleinement la dynamisation de ces zones.

- Faire progresser un développement régional coordonné et favoriser un nouveau type d'urbanisation.

- Promouvoir le secteur culturel et améliorer sa puissance douce culturelle.

- Accélérer le développement vert et à faible intensité de carbone, améliorer continuellement l'environnement ainsi que la qualité et la stabilité des écosystèmes, et augmenter l'efficacité d'utilisation des ressources.

- Rechercher une ouverture de haut niveau et explorer de nouvelles perspectives de coopération gagnant-gagnant.

Elle continuera d'élargir l'ouverture et de tirer parti des avantages de son immense marché pour promouvoir la coopération internationale et obtenir des résultats bénéfiques pour tous.

- Améliorer le niveau de vie de la population et mettre en oeuvre activement des stratégies pour relever le défi du vieillissement de la population.

- Renforcer les capacités de sécurité nationale et accroître la capacité à relever les défis traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité, afin de protéger la vie et la sécurité des personnes et de préserver la stabilité sociale.

- Maintenir la prospérité à long terme et la stabilité des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, et promouvoir la réunification de Taïwan avec la Chine continentale ainsi qu'un développement pacifique entre les deux rives du détroit.

Elle ambitionne de conserver un environnement extérieur stable et de promouvoir la mise en place d'un nouveau type de relations internationales et d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Au total, 198 membres et 166 membres suppléants du Comité central du PCC ont pris part à la réunion.

Étaient également présents des membres du Comité permanent de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et des hauts fonctionnaires de secteurs concernés, ainsi que des experts, des chercheurs et plusieurs délégués du 19e Congrès national du PCC qui travaillent au niveau local.

