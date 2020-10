Daring Cities : Des responsables urbains venus du monde entier présentent des actions décisives sur le changement climatique lors du plus grand rassemblement pour les villes





BONN, Allemagne, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Daring Cities 2020, le forum virtuel co-conçu par l'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives, Conseil international pour les initiatives écologiques locales) et la Ville de Bonn, a réuni plus de 4 500 participants de plus de 150 pays pour participer à près de 100 ateliers techniques et interactifs, établissant un plan d'action pour faire face à l'urgence climatique pendant la pandémie de COVID-19.

« Les zones urbaines sont au point zéro. En tant que responsables urbains, vous êtes aux premières lignes de ces solutions. Alors que nous entamons cette année cruciale avant la COP26, je compte sur vous pour faire preuve d'encore plus d'ambition et proposer des engagements concrets à la COP26 », a déclaré António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, lors d'une allocution spéciale. « Je suis reconnaissant à l'ICLEI pour son leadership continu en matière d'action climatique », a-t-il poursuivi.

Parmi les orateurs figuraient le Secrétaire général, António Guterres, sept chefs d'agence des Nations Unies, huit ministres nationaux et plus de 150 maires, gouverneurs, conseillers et autres responsables urbains.

« Près de 1 000 villes et régions ont pris au moins une des quatre mesures essentielles : déclarer l'urgence climatique, s'engager à la neutralité carbone, se départir des combustibles fossiles ou s'engager à 100 % d'énergies renouvelables », a déclaré Gino Van Begin, Secrétaire général de l'ICLEI. « Daring Cities 2020 a montré que bien plus de villes peuvent aller dans cette direction et concrétiser leurs engagements », a-t-il ajouté.

L'événement virtuel était le premier et le plus important du genre : un forum sur le changement climatique pour les responsables urbains.

« En dépit des innombrables défis que nous devons relever, à commencer par l'urgence climatique, notre biodiversité menacée et la perte de terres fertiles et, bien sûr, la pandémie mondiale, il y a de l'espoir. En effet, tout au long du forum Daring Cities, un fait éclatant saute aux yeux de tous : nous sommes dans une ère d'innovation, de collaboration et d'alliances », a déclaré le maire de Bonn et le président de l'ICLEI, Ashok Sridharan.

Parmi les annonces faites lors de l'événement figuraient la publication d'un cadre de neutralité climatique pour le réseau ICLEI, le lancement de la campagne pour des Villes résilientes en 2030 (Making Cities Resilient 2030) de l'UNDRR (Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes), la publication du Green City Finance Directory et le lancement des principes d'éco-logistique pour le fret urbain durable.

Daring Cities 2020 a reçu le soutien de la ville de Bonn, des ministères allemands de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU), de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), et de la Fondation pour le dialogue international de la Banque d'épargne à Bonn.

Voir le communiqué complet : https://daringcities.org/media/daring-cities-closing-media-release/

