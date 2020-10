Maxeon Solar Technologies lance le programme d'installation SunPower Advantage





Expansion des canaux en vue de promouvoir l'énergie solaire de haute qualité dans les marchés à croissance rapide

SINGAPOUR, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd., (NASDAQ:MAXN), un leader mondial de l'innovation solaire, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme d'installation SunPower Advantage, une nouvelle initiative visant à stimuler l'essor de l'énergie solaire sur certains marchés européens à croissance rapide et à doter les installateurs d'outils pour répondre à la demande croissante de solaire résidentiel et commercial haut de gamme. Le programme d'installation SunPower Advantage a été introduit en Norvège, en Suède, au Danemark, en Pologne, au Portugal et en Espagne.

« Maxeon a une grande histoire de développement de canaux de vente forts dans l'ensemble de la région EMEA et APAC depuis plus d'une décennie », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. « Le nouveau programme d'installation SunPower Advantage est le résultat d'années d'écoute des besoins des installateurs, et ce n'est que la première étape d'une stratégie d'expansion plus large qui étendra notre empreinte en aval dans les marchés résidentiels et commerciaux à forte croissance. »

La nouvelle initiative aide les installateurs solaires à rester à la fine pointe de la technologie et de l'innovation, à faire croître leur entreprise grâce à une formation spécialisée et à soutenir le déploiement de solutions solaires de premier ordre.

Le programme d'installation SunPower Advantage comprend :

Formation spécialisée - Des modules pédagogiques seront proposés par l'entremise d'une plateforme virtuelle pour s'assurer que les installateurs professionnels sont en mesure de tirer parti des normes de marque SunPower les plus élevées et de l'expertise en installation pour créer de nouvelles opportunités commerciales.

Connaissances spécialisées ? Une diffusion régulière des nouveautés, technologies et informations les plus récentes sur les nouveaux produits permettra aux installateurs de rester informés et de profiter des développements du marché.

Programme de remboursement de la main-d'oeuvre ? Les installateurs admissibles d'Avantage SunPower seront éligibles à notre Programme de remboursement de la main-d'oeuvre, qui offre un remboursement pour compenser une partie des coûts de service et de main-d'oeuvre engagés par l'installateur pendant le remplacement des panneaux sous garantie.

Système de récompense ? Chaque fois que les installateurs enregistrent, par l'entremise d'une application de numérisation, les modules qu'ils ont achetés, ils obtiennent des points crédités sur leur compte. Ces points peuvent alors être échangés contre des articles dans le catalogue de récompenses destinées aux installateurs SunPower Advantage.

À la fin des modules éducatifs spécialisés, les installateurs sont évalués sur leurs connaissances et compétences techniques, avec des notes d'admission leur permettant d'afficher fièrement l'insigne d'installateur SunPower Advantage.

« Le programme d'installation SunPower Advantage améliorera l'expérience client, déjà excellente, et les installations de pointe que nos installateurs offrent jour après jour. Un réseau d'installateurs hautement qualifiés et experts est essentiel de la tranquillité d'esprit des clients. »

Le programme d'installation SunPower Advantage est gratuit pour les installateurs. Pour plus d'informations, cliquez ici ou consultez le site Web de SunPower Advantage Program.

À propos de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) est source d'un changement positif (Powering Positive Changetm). Basée à Singapour, Maxeon conçoit et vend des panneaux solaires de la marque SunPower dans plus de 100 pays, et est le leader de l'innovation solaire avec plus de 900 brevets et deux gammes de panneaux solaires haut de gamme. Présents en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe et au Mexique, les produits Maxeon couvrent les marchés mondiaux des toitures et des centrales solaires grâce à un réseau de plus de 1 100 partenaires et distributeurs de confiance. Pionnier dans la fabrication de produits solaires durables, Maxeon s'appuie sur 35 ans d'expérience dans le secteur solaire et sur de nombreuses récompenses pour sa technologie. Pour en savoir plus sur la façon dont Maxeon stimule le changement positif (en droite ligne avec son slogan « Powering Positive Changetm »), consultez le site www.maxeon.com, sur LinkedIn et sur Twitter @maxeonsolar.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant : (a) nos plans et attentes à l'égard de nos produits et de nos produits prévus, y compris le calendrier et la portée des lancements et des déploiements prévus et la demande prévue ; (b) nos attentes à l'égard de notre industrie et des facteurs du marché, y compris la demande et le volume prévus ; (c) nos attentes et nos plans en matière de stratégie à court et à long terme, y compris nos domaines d'intérêt et d'investissement prévus, l'expansion du marché, les produits et la technologie, ainsi que la croissance et la rentabilité prévues. Ces déclarations prospectives reposent sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et des incertitudes substantiels qui peuvent faire que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent notre activité est incluse dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), y compris notre formulaire 20-F, qui a été déclaré en vigueur par la SEC le 4 août 2020, particulièrement sous la rubrique « Item 3.D. Risk Factors. » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Financials & Filings de notre site Web Investor Relations à l'adresse www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Tous droits réservés. MAXEON est une marque déposée de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.maxeon.com/trademarks.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1323151/Maxeon_Solar_Technologies_SunPower_Advantage_Program.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg

