Ergomotion annonce l'ouverture de sa première usine de fabrication en Amérique du Nord





Ergomotion, qui fait partie du Keeson Technology Group et qui est le plus grand fabricant de sommiers réglables au monde, va ouvrir une usine de fabrication de 250 000 pieds carrés à Ciudad Juárez, dans l'État de Chihuahua. Ce sera la première usine d'assemblage de la société en Amérique du Nord. L'expansion a été décidée suite à la volonté d'augmenter les capacités des produits, de superviser les fonctions de fabrication et, à terme, de rester plus proche de la clientèle d'Ergomotion aux États-Unis.

« Avec cette expansion en Amérique du Nord, nous voyons une excellente opportunité d'améliorer l'expérience du service client aux États-Unis », a déclaré Johnny Griggs, chef de l'exploitation chez Ergomotion. « Notre objectif est de fournir à nos partenaires une chaîne de fabrication et d'approvisionnement de classe mondiale et de les aider à se développer et à renforcer leurs activités. Nous sommes ravis de nous associer à la ville de Ciudad Juárez pour étendre nos capacités de fabrication et assurer la viabilité et la réussite de ce projet. »

Ergomotion est en train de réaliser un investissement important qui permettra la création de 400 emplois au sein de l'économie locale. Le site de Juárez est situé dans le quadrant sud-est à forte croissance de la ville, à environ 8,5 miles de la frontière américaine. Le projet devrait donner lieu à un investissement direct en capital de 4,5 millions USD. L'objectif à long terme d'Ergomotion est de renforcer ses opérations et de continuer à ouvrir de nouveaux sites aux États-Unis afin de mieux servir les clients existants, les détaillants et les partenaires stratégiques.

« Ciudad Juárez est ravie de voir Ergomotion développer son empreinte nord-américaine ici, dans notre ville », a déclaré Hector Armando Cabada Alvidrez, maire de Ciudad Juárez. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour renforcer notre économie locale et constater les opportunités que l'expansion créera pour notre communauté. »

« Notre état a montré qu'il était l'un des plus compétitifs au monde en termes de fabrication. Nous sommes certains qu'aucun effort ne sera épargné pour continuer à faire de notre région la plus innovante, la plus efficace et à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord. Nous savons qu'Ergomotion sera entièrement satisfaite de la main-d'oeuvre de Ciudad Juárez et nous espérons que la ville constituera leur nouveau domicile pour de nombreuses décennies à venir », a confié pour sa part Alejandra de la Vega, secrétaire à l'innovation et au développement économique de l'État de Chihuahua.

La nouvelle usine de fabrication s'adaptera à la poussée de croissance constante que la catégorie des sommiers réglables a connue au cours des 10 dernières années et pendant la pandémie. L'installation inclura des opérations manuelles et semi-automatiques qui permettront l'amélioration continue du service client aux États-Unis, garantissant une chaîne d'approvisionnement fiable et de haute qualité pour les produits Ergomotion.

À PROPOS D'ERGOMOTION

Ergomotion, dont le siège est à Santa Barbara, en Californie, est le plus grand fabricant de sommiers réglables au monde. Les produits de la société ont été créés pour proposer une solution de bien-être holistique intégrant des technologies intelligentes, dont le but est d'améliorer le sommeil, la santé et la qualité de vie globale de ses utilisateurs. Les sommiers ajustables d'Ergomotion sont compatibles avec les matelas les plus connus du marché et sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux cadres de lit existants. Les produits ont été vendus dans plus de 30 pays et à plus de 170 grandes marques. Ergomotion fait partie de la famille du Keeson Technology Group basé à Jiaxing City, en Chine. Pour en savoir plus sur Ergomotion, visitez www.ergomotion.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 08:20 et diffusé par :