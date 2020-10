Clearspring Capital Partners établit un partenariat avec Confiseries Régal





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Clearspring Capital Partners (« Clearspring »), l'une des principales sociétés canadiennes d'investissement privé, est fière d'annoncer l'acquisition par le Fonds III de Clearspring d'une participation majoritaire dans Confiseries Régal (« Régal »), dont le siège social se situe à Laval, au Québec.

Fondée à Montréal, il y a 58 ans, Régal est devenue un chef de file dans la confiserie et les produits de chocolat de qualité au Canada et distribue des marques de friandises qui font le délice de tous. Dans les périodes les plus occupées, Régal fait appel à plus de 300 employés, répartis dans quatre centres de distribution, un centre de conditionnement et une usine de fabrication.

« Régal est fier de distribuer des marques de confiserie et de produits gourmets de renommée mondiale que les Canadiens reconnaissent instantanément. Nous avons établi des partenariats avec des fabricants et des détaillants de premier plan, contribuant à leur réussite depuis près de 60 ans », déclare Joe Neufeld, président honoraire de Confiseries Régal.

« Quand Walter Neufeld a fondé Confiseries Régal en 1962, il savait que les consommateurs apprécieraient intuitivement la qualité et la constance. Selon ces principes, Clearspring Capital Partners est un partenaire idéal pour nous », ajoute Hani Basile, président et chef de la direction de Confiseries Régal.

Tous les actionnaires actuels, y compris M. Walter Mueller, demeureront. L'entreprise poursuivra sa stratégie de croissance avec l'aide du Fonds et du soutien fournis par Clearspring, laquelle a établi sa réputation en aidant des chefs de file de leur secteur à atteindre de nouveaux sommets.

« Nous avons identifié de nombreuses occasions de croissance pour Confiseries Régal. Clearspring est fière de s'associer au chef de la direction Hani Basile et à son équipe. Nous avons hâte d'investir dans l'équipe et ses infrastructures pour consolider le portefeuille de produits et de marques, et de renforcer le leadership de l'entreprise à l'échelle nationale en tant que distributeur indépendant à valeur ajoutée dans les segments des friandises, du chocolat et des produits gastronomiques », explique Milap Choksey, directeur de Clearspring Capital Partners.

« Nous sommes impressionnés par la croissance réalisée par Régal, les relations durables qu'elle entretient avec ses clients et ses marques partenaires, ainsi que par sa capacité à bâtir et à assurer sa présence sur un marché hautement concurrentiel. Régal et Clearspring partagent les mêmes valeurs, et nous sommes persuadés que ce partenariat bénéficiera les clients, les fournisseurs et les employés », affirme Marie-Claude Boisvert, associée de Clearspring Capital Partners.

Cette acquisition a été possible grâce au service-conseil et au soutien financier d'Investissement Québec. « En soutenant cette acquisition, nous appuyons un important joueur du secteur de la confiserie dans la poursuite de ses activités manufacturières chez nous au Québec, tout en contribuant à soutenir sa stratégie de croissance et à développer ses démarches d'exportation », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une importante société canadienne d'investissement privé qui investit et acquiert des moyennes entreprises à l'aide de rachats, de financement de croissance, d'acquisitions, de privatisation, de consolidations d'industrie, de recapitalisations et d'autres types de transactions. Clearspring a levé près de 600 millions de dollars en équité depuis sa création en 2002.

L'entreprise se concentre sur des industries établies et stables, comme l'alimentation, et sur des entreprises solidement implantées dans leur marché et dotées d'une équipe de direction chevronnée. Clearspring possède des bureaux à Toronto et à Montréal, et le personnel collabore étroitement avec les équipes de direction des clients dans son portefeuille pour assurer la création d'une valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cscap.ca.

À propos de Confiseries Régal

Confiseries Régal, connue comme « Votre expert en bonbons » au sein de l'industrie, a été fondée à Montréal en 1962. C'est l'un des plus importants distributeurs de marques mondiales de friandise et de chocolat au pays. Régal fabrique des produits de chocolat sans arachide et sans noix au Québec, sous le nom de Chocolat Jean-Talon (ainsi que des produits de marque privée et sous licence au Canada et aux États-Unis). L'entreprise distribue également des produits haut de gamme importés ou fabriqués au pays sous la marque Euro-Excellence en plus de vendre des paniers-cadeaux, conçus par sa division « Sweet Expressions ». En période de pointe, l'entreprise emploie plus de 300 personnes à ses six établissements. Régal vend ses produits par l'entremise de tous les grands réseaux de distribution du Canada (ce qui inclut les clubs-entrepôts, les épiceries, les pharmacies, les commerçants de grande surface, les dépanneurs, les magasins à un dollar et les boutiques spécialisées indépendantes).

Pour en savoir plus, consultez le site www.Régalcandy.com.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Pour en savoir plus, consultez le site www.investquebec.com.

