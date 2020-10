Un don de masques pour protéger l'imaginaire et la santé des enfants





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que AU NOIR, ECOUNIFORM et CHEMISE EMPIRE participent à la fête traditionnelle de l'Halloween en faisant un don de plus de 500 masques à l'école primaire Barclay située dans parc Extension et l'école secondaire La Voie de Côte-des-Neiges, deux quartiers lourdement touchés par la COVI­D-19.

L'innocence des enfants doit être protégée autant que leur santé. Avec un masque de qualité conçu à Montréal et fabriqué à Louiseville, dans notre usine qui fête cette année ses 125 ans. Nous participons à notre échelle à protéger nos tout-petits et nos plus grands dans cette magie d'Halloween.

Pour un enfant, chaque moment peut être un moment magique et décisif pour la création d'un souvenir inoubliable.

