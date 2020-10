Avis aux médias - Négociations des conventions collectives du secteur public - Action symbolique des membres de l'APTS





MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À la veille de l'Halloween, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) tiendra une action symbolique surprise devant les bureaux du Conseil du trésor, au centre-ville de Montréal. On soulignera de façon colorée l'anniversaire du dépôt des demandes pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public pour dénoncer le fait que les négociations font du surplace depuis plusieurs mois.

Un point de presse sera tenu par Emmanuel Breton, 3e vice-président de l'APTS, en marge de cette action symbolique.

Aide-mémoire

Quoi : Action symbolique surprise



Qui : Emmanuel Breton, 3e vice-président de l'APTS



Quand : Mercredi 30 octobre 2020 De 14 h 15 à 15 h



Où : Devant le 1410 rue Stanley, Montréal, H3A 1P8

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 56?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 30 octobre 2020 à 06:00 et diffusé par :