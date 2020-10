Signature d'une entente entre Aliplast et NextChem pour le recyclage des déchets plastiques





ROME, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. et le groupe Hera annoncent qu'Aliplast, la société spécialisée dans le recyclage et la conversion des déchets plastiques du groupe Hera, et NextChem, la société', du Groupe Maire Tecnimont, dédiée a' l'implémentation des solutions et technologies pour la transition énergétique, , ont aujourd'hui signé un accord stratégique pour la construction d'une usine utilisant la technologie MyReplasttm en Italie. NextChem NextChem, ensemble aux services d'ingénierie et construction de la nouvelle usine, fournira sa technologie propriétaire MyReplasttm pour l'upcycling des déchets plastiques en polymères à haute valeur ajoutée.

Grâce à ce procédé, cette usine utilisera entre autres de l'énergie verte, produira jusqu'à 30 000 tonnes de polymères recyclés de haute qualité à partir de déchets de plastique., Ces polymères pourront remplacer les plastique d'origine fossiles dans plusieurs applications .

Avec ses 90 usines le groupe Hera est le plus grand groupe italien pour le management de tous types de déchets. Maire Tecnimont est le leader international de l'ingénierie industrielle pour la transformation des ressources naturelles et grâce à sa société NextChem manage aussi la transition énergétique avec ses technologies innovatrices dans le domaine de la decarbonisation, de la production de bio-fuels et bio-chemicals e dans l'économie circulaire sur la base e d'une approche focalise' sur l'innovation.

« Ce partenariat permet de combiner l'excellence et les forces de deux acteurs qui qui feront la différence dans la transition énergétique vers un modèle de développement plus durable. Pour ce qui concerne le traitement des déchets plastiques, l'industrie du recyclage n nécessite d'une approche basésur la technologie et l'innovation. C'est dans cette optique qu'Aliplast a décidé de sélectionner la technologie d'upcycling de NextChem : pour atteindre dls objectifs de durabilité et répondre aux besoins des clients, qui veulent des polymères de haute qualité, a déclaré Tomaso Tommasi di Vignano, président du groupe Hera.

Cet accord est une excellente nouvelle pour notre stratégie de développement de l'upcycling des déchets plastiques au moyen de notre technologie MyReplasttm. Le secteur du recyclage a besoin d'une approche basée sur la qualité et d'une vision industrielle, focalisée sur le marché final des produit plastiques ainsi que des partenariat comme celui entre Nextchem et le groupe Hera », a expliqué Pierroberto Folgiero, PDG de Maire Tecnimont et de NextChem.

Maire Tecnimont S.p.A. est à la tête d'un groupe industriel qui domine l'industrie de transformation des ressources naturelles. Sa filiale, NextChem, est spécialisée dans les technologiespour la transition énergétique.



Le groupe Hera est l'une des plus grandes entreprises multiservices d'Italie et opère dans le secteur de l'environnement, de l'énergie et de l'eau. Aliplast est un leader de la collecte et du recyclage des déchets plastiques ainsi que de la production de matières plastiques régénérées de haute qualité dans une optique de durabilité totale

