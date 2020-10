L'exposition virtuelle Autumn Sourcing Week | ONLINE du HKTDC aura lieu en novembre





Alors même que l'épidémie de Covid-19 continue de mettre un frein aux activités commerciales dans le monde entier, le sourcing en ligne est devenu à Hong Kong la solution idéale pour rendre possibles les transactions commerciales. Fort du succès de sa première exposition virtuelle, Summer Sourcing Weeks | Go ONLINE, le HKTDC organise du 16 au 27 novembre 2020 sa prochaine exposition en ligne, Autumn Sourcing Week | ONLINE (ASWO).

Benjamin Chau, directeur exécutif adjoint du HKTDC, a annoncé : « Les incertitudes engendrées par la pandémie de Covid-19 ont conduit de plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) à porter leurs efforts sur les opérations et les promotions en ligne : c'est rapidement devenu la "nouvelle norme" pour les affaires. La pandémie ayant empêché les acheteurs et les exposants de se rencontrer en personne, le HKTDC a introduit une plateforme de mise en relation d'affaires en ligne afin de leur permettre de faire connaissance et de réaliser des transactions. »

Sur le thème « A New Connected World Beyond the New Normal » (Un Nouveau Monde connecté, au-delà de la nouvelle norme), l'ASWO offre de nouveau une plateforme de sourcing en ligne unique aux acheteurs et aux fournisseurs afin que ceux-ci puissent continuer à découvrir davantage d'opportunités commerciales dans plusieurs secteurs, comme l'électronique, les articles ménagers, l'éclairage, l'éclairage technique d'extérieur, l'écotechnologie, les cadeaux et les produits haut de gamme, les jouets, les produits pour bébés, la papeterie, l'optique, ainsi que les montres et horloges, malgré cette période difficile. Une série de webinaires sera organisée sur Intelligence Hub : plus de 70 chefs d'entreprise et experts mondiaux y partageront leurs connaissances dans les 11 secteurs mentionnés ci-dessus.

Appuyée par les 50 bureaux du réseau mondial du HKTDC ainsi par une puissante base de données, l'équipe de l'ASWO propose un service clientèle de très haute qualité, organise à l'avance des rencontres d'affaires avec les partenaires visés et dévoile aux participants les dernières tendances et évolutions du secteur. L'ASWO continue en outre d'avoir recours à « Click2Match », une plateforme de mise en relation d'affaires compatible avec l'IA, afin de fournir aux acheteurs et aux fournisseurs des outils en ligne et en libre-service, tels que le planificateur de réunions, le chat en direct, la visioconférence et l'échange de cartes de visite électroniques.

Les acheteurs professionnels peuvent s'inscrire dès maintenant pour profiter d'une expérience de sourcing et de networking idéale :

https://bit.ly/3kocbEX

