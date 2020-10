Bacardi nomme Mauricio Vergara au poste de président et directeur de l'exploitation de PATRÓN





Bacardi Limited, la plus grande société privée de spiritueux au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mauricio Vergara au poste de président et directeur de l'exploitation (COO) de PATRÓN. Au service de Bacardi depuis sept ans, M. Vergara a acquis une expérience variée à différents postes de direction des fonctions du marketing, commerciale et de la direction générale à la fois sur des marchés arrivés à maturité et émergents. M. Vergara dépendra hiérarchiquement du président-directeur général, Mahesh Madhavan, et fera partie de l'équipe de direction mondiale de l'entreprise.

Tout dernièrement, M. Vergara occupait le poste de directeur général chez Bacardi-Martini Australia and New Zealand, tout en dirigeant par ailleurs l'intégration internationale de PATRÓN suite à l'acquisition de Patrón Spirits International AG et de sa marque PATRÓN® par Bacardi en 2018.

« La tequila est l'une des catégories de produits les plus dynamiques et les plus attrayantes dans l'industrie des spiritueux, et PATRÓN est le leader incontesté du segment super-premium », déclare Mahesh Madhavan, PDG de Bacardi Limited. « Mauricio est un dirigeant extrêmement collaboratif et innovant avec un solide bilan de réussites dans de multiples disciplines, marques et marchés. Dans son nouveau rôle, il travaillera en étroite collaboration avec nos responsables régionaux avec et nos équipes de marque et d'exploitation pour accélérer la croissance sur le marché bien établi des États-Unis, tout en menant l'expansion à l'international où les clients commencent à découvrir et apprécier la tequila premium. »

Depuis qu'il a rejoint l'entreprise familiale Bacardi en 2013, la carrière de M. Vergara chez Bacardi a couvert le monde entier, depuis Mexico City jusqu'à Miami, Londres, Sydney et les Bermudes. Dans ses fonctions, il a entre autres dirigé BACARDÍ et GREY GOOSE à l'échelle internationale, géré des activités commerciales en Amérique latine et aux États-Unis, et encadré des équipes mondiales du marketing commercial et client.

« À son lancement en 1989, PATRÓN a créé le marché de la tequila ultra-premium et je suis honoré de pouvoir jouer un rôle pour stimuler la croissance de la catégorie et de la marque sur de nouveaux marchés dans le monde et de continuer à renforcer notre position de leader aux États-Unis », a déclaré M. Vergara. « Ayant grandi au Mexique, c'est une opportunité particulièrement enthousiasmante qui m'est offerte avec une marque que j'aime et admire depuis longtemps pour son authenticité, sa qualité et son intégrité. PATRÓN est « tout simplement parfaite » ? une tequila qui reste artisanale et vise la perfection à chaque étape de son processus de fabrication. »

Mauricio travaillera en étroite collaboration avec Kathy Parker, qui a rejoint l'entreprise plus tôt cette année en tant que présidente et directrice du marketing pour PATRÓN et GREY GOOSE, pour mener la stratégie commerciale afin de développer la marque PATRÓN sur le long terme dans des marchés mondiaux clés. Il fera également équipe avec le VPS des opérations mondiales, Jean-Marc Lambert, pour garantir l'homogénéité de la chaîne d'approvisionnement des marques PATRÓN dans le monde. En outre, M. Vergara supervisera directement l'expansion et la gestion du siège de la marque Hacienda PATRÓN situé à Atotonilco el Alto dans les hauteurs de Jalisco, la région de tequila haut de gamme du Mexique.

Et dans ce nouveau rôle, Mauricio retournera au siège mondial de la société aux Bermudes dès qu'il aura reçu l'autorisation des Autorités de l'immigration des Bermudes. Il passera également une partie de son temps en Suisse au siège de PATRÓN.

