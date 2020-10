Hikvision présente ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020





HANGZHOU, Chine, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Hikvision, un fournisseur de solutions IoT (Internet of Things) dont le principal domaine de spécialité est la vidéo, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020. Au cours du trimestre, Hikvision a généré des revenus de 17,75 milliards de yuans, soit une augmentation annuelle de 11,53 %, et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de l'entreprise se sont élevés à 3,81 milliards de yuans, ce qui représente une croissance annuelle de 0,12 %.

Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2020, Hikvision a accumulé un revenu total de 42,02 milliards de yuans, avec une croissance annuelle de 5,48 %, et les bénéfices nets accumulés attribuables aux actionnaires étaient de 8,44 milliards de yuans, soit une croissance annuelle de 5,13 %.

Dans un contexte social et économique mondial inhabituel, Hikvision a connu une solide croissance au cours des trois premiers trimestres de 2020. Pour l'avenir, Hikvision optimisera continuellement ses opérations, innovera constamment et travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour surmonter les incertitudes et maintenir un développement constant.

Pour lire le rapport financier complet du troisième trimestre de 2020, cliquez ici.

À propos de Hikvision

Hikvision est un fournisseur de solutions IoT dont le principal domaine de spécialité est la vidéo. Entourée d'une grande équipe d'experts R&D hautement qualifiés, Hikvision propose une suite complète de produits et de solutions pour un large éventail de marchés verticaux. Au-delà de l'industrie de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux secteurs de la domotique, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour atteindre sa vision à long terme. Les produits Hikvision fournissent également aux utilisateurs finaux une veille stratégique puissante, qui leur permet d'améliorer l'efficacité de leurs opérations et d'optimiser leur réussite commerciale. Soucieuse d'offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, Hikvision encourage ses partenaires à tirer parti de ses nombreuses ressources en cybersécurité, dont le Centre de sécurité Hikvision. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l'adresse www.hikvision.com.

