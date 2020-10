Proclamation des meilleures villes du monde pour 2021





Resonance Consultancy vient de publier la dernière édition du classement le plus complet des villes de la planète.

NEW YORK, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy a dévoilé aujourd'hui la liste des 100 meilleures villes au monde dans son rapport annuel sur les meilleures villes du monde.

Conseiller de premier plan dans les domaines du tourisme, de l'immobilier et du développement économique, le classement des meilleures villes de Resonance évalue et compare la qualité relative des lieux, la réputation et l'identité concurrentielle des principales villes du monde d'un million d'habitants ou plus. Il est considéré comme le classement le plus complet au monde des villes, et il se base sur la méthodologie originale qui analyse les statistiques clés ainsi que les commentaires des utilisateurs et l'activité en ligne sur les réseaux Google, Facebook et Instagram.

« Le classement des meilleures villes du monde est composé de facteurs liés à l'expérience considérés comme les plus importants par les gens lorsqu'ils choisissent une ville pour y vivre et la visiter, ainsi que de facteurs empiriques que les chefs d'entreprise considèrent comme importants pour les affaires ou l'investissement », a expliqué Chris Fair, PDG de Resonance.

Par conséquent, le classement des meilleures villes de Resonance ne considère pas seulement les villes comme des endroits où vivre, travailler ou visiter, mais il adopte une approche plus holistique en utilisant un large éventail de facteurs qui montrent des corrélations positives avec l'attractivité de l'emploi, des investissements et/ou des visiteurs. Ceux-ci vont du nombre d'expériences culinaires et de musées, au nombre de sociétés du top 500 mondial, aux correspondances aériennes directes et aux mentions de chaque ville sur Instagram.

Selon la performance de chaque ville dans les 25 critères analysés, voici les meilleures villes du monde pour 2021 :

1) Londres, Angleterre

2) New York, États-Unis

3) Paris, France

4) Moscou, Russie

5) Tokyo, Japon

6) Dubaï, Émirats arabes unis

7) Singapour, République de Singapour

8) Barcelone, Espagne

9) Los Angeles, États-Unis

10) Madrid, Espagne

Le classement complet des 100 meilleures villes est disponible sur BestCities.org/Reports/2021-Worlds-Best-Cities/

Pourquoi un tel classement des villes du monde compte-t-il maintenant ?

« Les données recueillies pour les classements de cette année donnent un aperçu des performances de ces villes avant la pandémie, a déclaré le PDG de Resonance, Chris Fair. Dans un an, nous serons en mesure d'examiner la façon dont la COVID-19 a touché chacune de ces villes et de déterminer celles qui se sont révélées les plus résilientes pendant cette crise. »

À propos de Resonance Consultancy

Resonance est un cabinet de conseil mondial de créateurs de lieux stratégiques et créatifs. En tant que conseiller de premier plan en immobilier, en tourisme et en développement économique, Resonance combine son expertise en recherche, stratégie, image de marque et la communication pour rendre les destinations, les villes et les développements plus attractifs et dynamiques. ResonanceCo.com

À propos de BestCities.org

Best Cities héberge le classement exclusif de Resonance des meilleures destinations urbaines au monde. Les données sont utilisées par des organes de presse allant de National Geographic à Lonely Planet, et Bloomberg le considère comme « l'étude la plus complète en son genre ; elle identifie les villes les plus attractives pour les habitants, les visiteurs et les professionnels, et elle ne se contente pas d'examiner la qualité de vie ou l'attrait touristique. » BestCities.org | #BestCities

