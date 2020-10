Étape franchie : la dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose dans le cadre du projet d'assainissement de la mine Faro





FARO, YT, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada souligne qu'une étape importante du projet d'assainissement de la mine Faro a été franchie. Cela contribuera à protéger le précieux habitat des poissons du ruisseau Rose. Dans le cadre du projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose, de l'eau propre a commencé à couler dans un canal nouvellement construit qui aidera à prévenir la contamination du ruisseau Rose. En collaboration avec des partenaires du Yukon et les communautés des Premières Nations touchées par le site contaminé, le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour s'assurer que l'on continue le travail de protection de l'environnement pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà.

La mine Faro, située dans le centre-sud du Yukon, était auparavant l'une des plus grandes mines de plomb et de zinc à ciel ouvert du monde. Aujourd'hui, la mine est le site d'un des projets d'assainissement de mine abandonnée les plus complexes au Canada. Alors que le plan d'assainissement complet de la mine fait maintenant l'objet d'une évaluation environnementale, certains travaux nécessaires, comme ce projet, se sont poursuivis, car ils sont critiques et essentiels pour la protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l'environnement.

La dérivation de cette section du ruisseau a été essentielle pour garantir que l'eau propre et l'habitat des poissons du ruisseau Rose n'entrent pas en contact avec l'eau contaminée par les déchets miniers. L'eau contaminée peut maintenant être captée pour être traitée sur place, tandis que l'eau propre s'écoule en toute sécurité dans un nouveau canal qui se reconnecte avec le ruisseau Rose. Des bassins d'hivernage pour les poissons ont également été construits pour compenser la perte d'habitat des poissons attribuable à la construction.

Ce projet a été important pour la protection de l'environnement de la région et pour les Premières Nations locales : Conseil des Dénés de Ross River, Première Nation de Liard et Première Nation de Selkirk. L'entreprise Pelly Construction Ltd., basée au Yukon, s'est vu attribuer le sous-contrat pour le projet de dérivation et s'est associée à la Dena Nezziddi Development Corporation du Conseil des Dénés de Ross River pour inclure la formation et l'embauche de travailleurs autochtones locaux pour le projet. La Dena Nezziddi Development Corporation a également participé activement à la construction d'un nouveau campement sur le site. Le camp a fourni un logement temporaire à environ 75 travailleurs venus de Ross River et d'autres communautés en dehors de Faro et du Yukon, réduisant ainsi les déplacements entre les communautés du Nord pendant la pandémie de COVID-19. À ce jour, aucun cas confirmé de COVID-19 n'a été signalé sur le site de la mine.

Le projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose a été un élément important et nécessaire de la protection de l'environnement et de l'avancement de l'un des projets les plus complexes d'assainissement de mines abandonnées au Canada.

« Je tiens à féliciter l'équipe du projet d'assainissement de la mine Faro, ainsi que ses partenaires des Premières Nations et du Yukon, pour le projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose. Le Canada a travaillé en collaboration avec des partenaires du Nord et des partenaires autochtones, et nous sommes fiers de voir des possibilités de formation, d'emploi et de collaboration avec les Premières Nations du Yukon sur l'ensemble de ce projet à long terme et sur des travaux urgents pour la protection de l'environnement. Nous savons qu'en travaillant en collaboration avec tous les partenaires, nous pourrons continuer à faire progresser efficacement le plan d'assainissement à long terme tout en gérant les risques immédiats pour la santé des résidents du Nord et l'environnement. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« L'assainissement du site de la mine Faro est notre priorité absolue. L'achèvement de la dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose marque une étape importante vers la protection de l'eau. Le Conseil des Dénés de Ross River est satisfait des progrès réalisés sur le site de la mine Faro. Nous voulons que le travail d'assainissement se poursuive et que cela demeure une priorité absolue pour le Canada et le Yukon. »

Jack Caesar

Chef du Conseil des Dénés de Ross River

« Le gouvernement du Yukon est satisfait de l'avancement du projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose. C'est grâce à notre main-d'oeuvre qualifiée basée au Yukon que ce projet peut se poursuivre malgré les contraintes qu'entraîne la COVID-19.

Nous sommes heureux que les Yukonnais et les Premières Nations du Yukon bénéficient économiquement de la participation à ces travaux urgents. Cela prouve également que les Yukonnais sont bien placés pour contribuer aux activités d'assainissement mises en oeuvre dans les mines abandonnées du Yukon. »

Ranj Pillai

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

Gouvernement du Yukon

« L'assainissement de la mine Faro est crucial pour le soutien de nos communautés, le renforcement de notre économie et la protection de l'environnement. Les Yukonais et les Premières Nations du Yukon continuent de jouer un rôle important dans cette initiative ainsi que dans le projet de dérivation de la fourche nord du ruisseau Rose. Les travaux se poursuivent durant cette période sans précédent, et je me réjouis des progrès remarquables qui ont été accomplis. Ces progrès témoignent du dévouement de toutes les parties prenantes du projet. »

L'honorable Larry Bagnell, C.P., député du Yukon

Les faits en bref

La plupart des lots de travaux et des contrats de sous-traitance sur le site de la mine Faro sont structurés de manière à maximiser les possibilités pour les entreprises autochtones.

sont structurés de manière à maximiser les possibilités pour les entreprises autochtones. Afin de garantir la réussite du projet d'assainissement de la mine Faro et de faire en sorte que tous les partenaires travaillent en coopération, un accord de transition a été signé par la Première Nation de Selkirk et le Conseil des Dénés de Ross River pour que la gestion du projet d'assainissement de la mine Faro tombe sous l'égide du gouvernement du Canada.

et de faire en sorte que tous les partenaires travaillent en coopération, un accord de transition a été signé par la Première Nation de et le Conseil des Dénés de pour que la gestion du projet d'assainissement de la mine tombe sous l'égide du gouvernement du Canada. Le budget de 2019 a alloué 2,2 milliards de dollars pour une période de 15 ans pour créer le Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord, à partir de 2020-21. Ce programme permettra d'assainir les sites contaminés les plus importants et les plus complexes du Nord.

