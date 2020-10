Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto





TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et de John Tory, maire de la Ville de Toronto.

Date : Vendredi 30 octobre 2020

Heure : 13 h 30 HAE

Pour encourager et maintenir la distanciation physique, Global offrira une couverture de pool au centre des opérations techniques de Toronto et/ou le Dejero Multipoint (points multiples) dans le cadre du plan de distribution COVID aux Réseaux pour les pools médias. Pour plus d'informations sur cette option, contactez Global Resources au 416-446-5400 ou feeds@globalnews.ca.

Si les journalistes souhaitent assister en personne, veuillez contacter Chantalle Aubertin ou Lawvin Hadisi pour plus de détails.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 17:00 et diffusé par :