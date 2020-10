Avis aux médias - La ministre Chagger annoncera un financement dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme en Colombie-Britannique et rencontrera des partenaires clés de la communauté





L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, visitera virtuellement la Colombie-Britannique pour présenter 13 projets de lutte contre le racisme et rencontrer des partenaires clés de la communauté

VANCOUVER, BC, le 29 oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, visitera virtuellement la Colombie-Britannique le vendredi 30 octobre 2020. Elle annoncera les bénéficiaires de financement du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Elle sera accompagnée de l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra. Par la suite, la ministre Chagger rencontrera divers partenaires de la communauté.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Calendrier des activités virtuelles

ACTIVITÉ : annonce de financement dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme

L'annonce sera diffusée en continu sur la page Facebook de Patrimoine canadien.

HEURE : de 9 h à 9 h 30

Ouvert aux médias

ACTIVITÉ : La ministre Chagger rencontre les journalistes après son annonce

HEURE : de 9 h 30 à 10 h



Les membres des médias sont invités à se connecter par téléconférence :

Numéro de téléphone sans frais (Canada/États-Unis) : 1-877-413-4814

Numéro de téléphone local : 613-960-7519

Code d'accès pour les participants : 8771747#

ACTIVITÉ : Rencontre avec la Justice for Girls Outreach Society

HEURE : de 10 h à 10 h 30

Fermée aux médias

ACTIVITÉ : Rencontre avec la Nation métisse de Colombie-Britannique

HEURE : de 10 h 30 à 11 h

Fermée aux médias

ACTIVITÉ : Rencontre avec le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique

HEURE : de 13 h à 13 h 30300

Fermée aux médias

ACTIVITÉ : Rencontre avec l'Association canadienne des professionnels en santé des personnes transexuelles

HEURE : de 13 h 45 à 14 h 30

Fermée aux médias

ACTIVITÉ : Rencontre avec la Four Feathers Society

HEURE : de 14 h 45 à 15 h 20

Fermée aux médias.

ACTIVITÉ : Table ronde communautaire sur les espaces communautaires, la lutte contre le racisme et l'engagement civique

HEURE : de 16 h 30 à 17 h 30

Fermée aux médias

RENCONTRE AVEC LES MÉDIAS

Les journalistes qui souhaitent faire une entrevue individuelle avec la ministre Chagger sont invités à communiquer avec le cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse :

Danielle Keenan

Directrice des communications

Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

819-934-1132

danielle.keenan@canada.ca

