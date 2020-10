myPOS transforme les smartphones en terminaux POS





Les professionnels peuvent désormais accepter les paiements par carte directement sur leur téléphone Android grâce à la nouvelle solution Soft POS myPOS Glass mise au point par le fournisseur européen de technologies financières myPOS (www.mypos.com).

L'application mobile innovante permet d'effectuer des paiements à l'aide d'accessoires intelligents et de cartes sans contact directement sur un téléphone mobile Android. Les paiements acceptés sont immédiatement versés sur le compte de monnaie électronique gratuit du commerçant grâce à la fonctionnalité de règlement instantané proposée sans frais supplémentaires par myPOS à ses clients.

La solution Soft POS peut être utilisée sur les dispositifs Android pourvus d'une puce NFC (Near Field Communication), par ailleurs présente sur la plupart des smartphones actuels. Aucun matériel informatique ou câble additionnel n'est requis pour convertir le téléphone en terminal de paiement.

myPOS Glass accepte tous les types de cartes de crédit, de cartes de débit, ainsi que les cartes prépayées Visa et Mastercard en plus des portefeuilles tels qu'Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. L'application est conforme à toutes les normes du secteur en matière de protection et de sécurité des données. Elle garantit par exemple que les données du titulaire de la carte ne soient pas enregistrées sur le téléphone du commerçant.

La solution de paiement convient aux professionnels qui se déplacent, aux fournisseurs et transporteurs, aux établissements de cuisine de rue, aux marchés saisonniers, aux consultants en bien-être et conditionnement physique, etc.

myPOS Glass est l'une des premières solutions logicielles POS de ce genre en Europe et contrairement à la plupart des applications disponibles, elle permet d'accepter les paiements de valeurs supérieures aux limites des paiements sans contact.

« myPOS Glass est le dernier ajout novateur à la gamme de terminaux POS intelligents et de solutions de paiement en ligne que nous mettons à la disposition de nos clients », déclare Christo Georgiev, fondateur de myPOS. « Nous sommes ravis de présenter cette solution aux microcommerçants et aux consultants indépendants dont les activités nécessitent d'accepter des paiements à divers endroits sans emporter de dispositifs externes. »

La société est au service de milliers de petites et moyennes entreprises à travers l'Europe depuis plus de six ans.

L'application myPOS Glass peut être téléchargée sur Google Play pour des paiements au Royaume-Uni, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Hongrie, en Bulgarie et d'autres marchés suivront très prochainement.

Pour obtenir des informations détaillées et la liste des smartphones compatibles avec l'application, rendez-vous sur https://www.mypos.eu/fr/glass

À propos de myPOS

myPOS est une entreprise de technologie financière au service des PME dans l'EEE et en Suisse. Les services de paiement et de comptes de monnaie électronique myPOS sont proposés par myPOS Europe Ltd, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority en partenariat avec un établissement de monnaie électronique agréé dans l'EU et membre direct de Visa, Mastercard, Amex, JCB, UPI et d'autres systèmes de cartes.

