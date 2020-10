Clarity AI lève 15 millions de dollars pour soutenir l'expansion d'une plateforme permettant aux investisseurs de gérer l'impact sociétal de leurs portefeuilles





Clarity AI a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de 15 millions USD dirigé par Deutsche Börse AG et le co-investisseur Mundi Ventures. Clarity AI offre aux investisseurs la possibilité de gérer l'impact de leurs portefeuilles grâce à une plateforme technologique exclusive basée sur le big data et l'apprentissage automatique et qui évalue la durabilité de tous les acteurs sociétaux.

«Notre objectif est simple: mesurer l'impact des entreprises sur notre société et sur la planète, a déclaré Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI. Les investisseurs qui tentent d'évaluer cet impact sont confrontés à la fragmentation et au manque de fiabilité des données, à la subjectivité et à l'incohérence des définitions, et à l'absence de normes et d'outils nécessaires à une analyse exhaustive. Dans le passé, obtenir des informations précises et transparentes était très difficile et exigeait d'importantes ressources. Clarity AI résout ces difficultés.»

Depuis sa fondation en 2017, Clarity AI a attiré une clientèle représentant plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs et de financement par des investisseurs, notamment Kibo Ventures, Founders Fund, Seaya Ventures et Matthew Freud. En regroupant plus de 30 000 entreprises, 198 pays, 187 autorités locales et plus de 200 000 fonds, la Société a créé la plus fiable des plateformes technologiques dédiées à l'impact social et environnemental. Clarity AI utilise une technologie et des algorithmes exclusifs pour produire en toute transparence les évaluations les plus cohérentes et les plus complètes destinées aux investisseurs.

Le marché de «l'investissement durable», qui a enregistré une croissance de 34% au cours des deux dernières années, représente désormais un tiers du total des actifs sous gestion dans le monde ? 30 700 milliards USD (sur un total de 79 200 milliards USD).1 Parallèlement à cette croissance rapide, des recherches montrent que 81% des investisseurs souhaitent mieux comprendre et améliorer l'incidence de la performance de leurs investissements. Les millennials, en particulier, exigent que leurs portefeuilles soient beaucoup plus transparents en termes d'impact social.2

Au cours des six derniers mois, Clarity AI a constaté que ses services ont été nettement plus demandés que lors de la période précédente, notamment de la part de clients représentant huit fois plus d'actifs sous gestion.

Mme Minguela a ajouté: «L'année 2020 a été marquée par une volatilité et une incertitude exceptionnelles dues, entre autres, à la COVID-19 et aux manifestations pour la justice sociale. Plus que jamais auparavant, il est important pour les investisseurs de disposer d'informations précises sur le véritable impact des entreprises dans lesquelles ils placent leur confiance et leur argent. C'est pourquoi nous développons notre activité: nous voulons permettre aux investisseurs de repérer les entreprises qui aident la société à relever ses plus grands défis.»

Ces 15 millions de dollars serviront à soutenir les plans d'expansion durable de Clarity AI, notamment à accroître l'investissement dans la technologie exclusive et l'IA, ainsi qu'à intégrer les plus grandes plateformes de services financiers du monde. Grâce à ces efforts, les investisseurs et les entreprises pourront analyser et évaluer plus rapidement et plus facilement la durabilité et l'impact.

Deutsche Börse AG a dirigé le tour de table en soulignant la forte correspondance entre l'offre de produits de Clarity AI et la présence croissante de Deutsche Börse dans le domaine de la durabilité, ainsi que l'importance d'accélérer la croissance d'une plateforme technologique «Impact et ESG» axée sur l'Europe. Clarity AI et Deutsche Börse étudient également des opportunités potentielles de collaboration dans divers secteurs d'activité de Deutsche Börse, notamment concernant Qontigo, un important fournisseur d'indices de référence et d'analyses.

Sebastian Ceria, PDG de Qontigo, a déclaré: «Ce partenariat reflète notre engagement mutuel en faveur de l'amélioration continue de l'investissement durable et de l'application des technologies les plus récentes au service de cet objectif. Nous avons été très impressionnés par la vision que Mme Minguela et son équipe ont proposée pour Clarity AI et par la plateforme technologique avancée qu'ils ont créée. Nous sommes très heureux de participer à ce partenariat qui place l'impact au coeur de l'investissement.»

L'impact positif et l'approche innovante de Clarity AI sont d'ores et déjà largement reconnus: outre sa sélection parmi les «Pionniers technologiques 2020» du Forum économique mondial, la Société a été récompensée par un Prix du Harvard Innovation Lab et a reçu un financement d'Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne.

Fin

NOTE AUX RÉDACTEURS

À PROPOS DE CLARITY AI

Clarity AI est une fintech internationale qui permet aux investisseurs de gérer l'impact de leurs portefeuilles grâce à une plateforme technologique exclusive basée sur le big data et l'apprentissage automatique et permettant d'évaluer la durabilité de tous les acteurs sociétaux. Fondée en 2017 par Rebeca Minguela, Clarity AI possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne. Son réseau de clients représente plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La Société dispose d'une équipe d'une centaine d'experts et chercheurs en technologie et durabilité, ainsi que de l'expérience collective d'organisations, d'entreprises et d'établissements de recherche de premier plan tels que la NASA, la Banque mondiale, Google, Netflix, McKinsey & Company, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Harvard, le M.I.T., entre autres.

Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI, a précédemment dirigé le Programme mondial de transformation numérique de la banque Santander, après avoir créé et dirigé Blink Booking, une application de réservation «dernière minute» de chambres d'hôtel rachetée en 2013 par Groupon, une société qu'elle a ensuite rejoint en qualité de directrice Produits et technologies. Mme Minguela a également travaillé pour Bain Capital Private Equity, le Boston Consulting Group, le Centre aérospatial allemand, Siemens et IBM. Titulaire d'un MBA avec distinction de la Harvard Business School, elle a également remporté plusieurs récompenses, notamment le Top 25 des femmes leaders en technologie financière en 2019 et 2020, le Prix du Jeune leader mondial du Forum économique mondial en 2017 et le Prix du Jeune leader européen en 2018.

Pour plus d'informations, visiter le site: https://clarity.ai/

À PROPOS DE DEUTSCHE BÖRSE

Deutsche Börse Group est une organisation internationale d'opérations de Bourse et un fournisseur d'infrastructures de marché innovantes qui garantit des marchés caractérisés par leur intégrité, leur transparence et leur stabilité. En s'appuyant sur sa large gamme de produits, de services et de technologies, le Groupe organise des marchés sûrs et efficients pour des économies durables.

Les domaines d'activité de Deutsche Börse s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations en Bourse, y compris l'admission, la négociation et la compensation, la garde des titres et autres instruments financiers, la diffusion des données de marché, ainsi que la gestion des garanties et des liquidités. En tant qu'entreprise technologique, le Groupe développe des solutions informatiques de pointe et propose des systèmes informatiques dans le monde entier.

Le Groupe emploie environ 6 000 collaborateurs. Son siège social est situé dans le centre financier de Francfort-sur-le-Main. Deutsche Börse Group dispose également d'une forte présence à l'international avec 38 bureaux situés notamment à Luxembourg, Prague, Londres, New York, Chicago, Hong Kong, Singapour, Pékin, Tokyo et Sydney.

À PROPOS D'ALMA MUNDI VENTURES

Alma Mundi est un fonds de capital-risque qui investit dans les start-ups tech et insurtech B2B en Europe, aux États-Unis et en Israël. Ces investissements vont du financement initial précoce et de série A, à la série B et aux étapes ultérieures. La Société a son siège social à Madrid et possède des bureaux à Barcelone, Londres et Tel Aviv. Son portefeuille comprend des start-ups basées à Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, Tel Aviv, San Francisco et New York. Alma Mundi apporte de la valeur ajoutée aux entrepreneurs en s'appuyant sur ses partenaires locaux, de grands assureurs européens et un réseau mondial appelé le Mundi Club qui regroupe plus de 750 cadres de niveau C dans une cinquantaine de villes à travers le monde.

1 Global Asset Management 2018: The Digital Metamorphosis, https://www.bcg.com/publications/2018/global-asset-management-2018-digital-metamorphosis; Global Sustainable Investment Alliance: 2018 Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf

2 Harvard Law School Forum on Corporate Governance: Institutional Investor Survey 2020, https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/25/institutional-investor-survey-2020/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 16:15 et diffusé par :