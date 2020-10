Usine de transformation de porc d'Olymel à Princeville: Début d'un dépistage ciblé de la Covid-19





ST-HYACINTHE, QC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel, de concert avec la direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), annonce qu'un dépistage ciblé destiné à tester 120 employés de la salle de coupe du quart de jour de son usine d'abattage et de découpe de porcs de Princeville, dans le Centre-du-Québec, débutera demain. Cette décision de nature préventive fait suite à l'apparition de 14 cas confirmés de la Covid-19 au sein des employés de cette usine. Au total, l'usine de Princeville emploie 370 personnes. La direction de la santé publique du CIUSSS MCQ et la direction d'Olymel espèrent ainsi endiguer la propagation du coronavirus à cette usine.

Olymel travaille également avec ses divers partenaires au sein de cet établissement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Comme c'est le cas à son usine de Vallée-Jonction, et en plus des mesures sanitaires en vigueur depuis le début de la pandémie, Olymel met également en place un nouveau plan d'action développé avec les responsables de la santé publique et qui vise trois grands objectifs, soit : favoriser la déclaration des symptômes, éliminer les croisements et les attroupements dans les lieux communs au sein de l'usine et sur son périmètre extérieur et finalement informer et offrir des services pour diminuer les risques associés au co-voiturage. Comme dans tous ses établissements, l'entreprise compte sur la coopération de chacun de ses employés pour se plier avec rigueur à toutes les mesures sanitaires en application dans l'usine, notamment la déclaration des symptômes, le port du masque, la distanciation de 2 mètres, ainsi que le lavage des mains.

