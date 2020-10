Des logements plus abordables pour les aînés à Yellowknife





YELLOWKNIFE, NT, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à AVENS, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et à la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest pour construire des logements abordables pour les aînés à Yellowknife.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'avec Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé l'engagement financier du gouvernement fédéral de 33,7 millions de dollars pour la construction d'un ensemble de logements abordables au coeur du campus AVENS au centre-ville de Yellowknife.

L'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a reconfirmé un partenariat financier dans ce projet de 5,1 millions de dollars pour l'ajout d'une nouvelle cuisine et d'une buanderie aux installations d'AVENS.

La vision d'AVENS est de s'assurer que les aînés aient accès à une communauté sûre et à des soins. Elle a pour mission d'offrir des services de qualité d'une manière sûre et respectueuse afin de soutenir les choix de vie résidentiels pour les aînés. Nommé Avens Pavillion, cet ensemble fournira 102 logements sûrs et abordables pour les aînés.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'ensemble annoncé aujourd'hui est l'un des plus importants investissements dans le logement abordable aux Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cela montre comment la Stratégie nationale sur le logement fonctionne dans les collectivités du Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement investit pour produire jusqu'à 102 logements abordables pour les résidents de Yellowknife à la recherche de logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. Ces immeubles sont le résultat d'excellents partenariats qui ont permis de répondre collectivement à des besoins de logement sur notre territoire. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Les aînés représentent un groupe important de nos communautés et c'est pourquoi le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé, dans le cadre de leur mandat, à permettre aux aînés de vieillir sur place dans la dignité. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de soutenir nos aînés et de les aider à vieillir dans le lieu de leur choix. » - L'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Répondre aux besoins de logement de nos aînés est très important pour nos citoyens, pour nos collectivités, pour notre gouvernement et pour moi-même. Les aînés sont le fondement de nos vies. Ils sont une source de connaissances, de conseils et d'amour. Nous savons qu'il existe un besoin important et croissant de logements pour les aînés. Cet investissement stratégique aidera à faire en sorte, grâce à la construction de logements abordables et accessibles, que nos aînés soient soutenus dans leur désir de rester proches de leur famille et de leurs amis. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« La population des Territoires du Nord-Ouest vieillit et, comme un plus grand nombre de personnes décident de prendre leur retraite ici, la demande de logements convenables et abordables pour les aînés dépasse de loin l'offre. Pour aider les habitants du Nord à vieillir chez eux, nous sommes fiers de créer plus de 100 logements pour aînés et d'offrir un éventail de services de soutien pour aider les résidents d'AVENS et les aînés de notre collectivité. » - Marion LaVigne, présidente du conseil d'administration d'AVENS

« Nous sommes passionnément attachés à notre mission et à notre vision, qui consistent à offrir aux aînés des logements sûrs et abordables. Ce financement important nous permettra de préserver notre engagement envers les aînés d'aujourd'hui et d'améliorer leur qualité de vie. Nos années d'expérience et nos ambitions à l'égard de cet ensemble sont très importantes, et rien de tout cela ne pourrait être accompli sans le soutien de l'équipe de la SCHL, l'engagement du gouvernement du Canada et notre partenariat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. En tant que chef de la direction, je suis fier du dévouement de notre conseil d'administration bénévole, de nos 120 employés et de notre base de bénévoles dans ce qui sera le plus grand ensemble de logements abordables des Territoires du Nord-Ouest à ce jour. » - Daryl Dolynny, chef de la direction d'AVENS

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble sera construit sur le territoire du chef Drygeese, le foyer traditionnel des Dénés Yellowknives. Ce sont aussi les terres ancestrales des Métis de North Slave. Le gouvernement du Canada exprime son respect et sa reconnaissance aux Dénés Yellowknives et aux Métis de North Slave pour le partage de leurs terres.

L'ensemble proposé par AVENS répond à toutes les priorités de la Stratégie nationale sur le logement en matière de résultats sociaux : abordabilité, efficacité énergétique, accessibilité, proximité des commodités et du soutien communautaire, appui à la collaboration avec les mesures de soutien d'autres gouvernements, inclusion sociale et soutien aux populations prioritaires, dont les aînés.

L'aménagement actuel vise à soutenir et à améliorer les installations existantes. Il consiste en 92 logements d'une chambre et 10 logements de deux chambres, ainsi qu'une cuisine, une salle à manger, une buanderie et des espaces communs. Les travaux devraient être pratiquement achevés en juin 2022.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

